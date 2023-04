Компания Microids официально анонсировала квест Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case ©

Компания Microids официально анонсировала Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case, новую игру, созданную Blazing Griffin. Официальная дата выхода — лето 2023 года, игра запланирована для PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.

В официальном описании Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case объясняется, что игроков ждет "захватывающая и оригинальная" история в том же стиле, что и у Агаты Кристи. Однако это будет оригинальная история, созданная той же командой, что и Agatha Christie - Hercule Poirot: The First Cases. В этом новом приключении мы также сможем встретиться с Артуром Гастингсом, любимым помощником Пуаро.

Пуаро поручено перевезти ценное произведение искусства (драгоценную картину Марии Магдалины) в Лондон, но во время открытия, очевидно, возникнут проблемы, и двум детективам в игре Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case придется раскрыть новое дело в самом центре Лондона. Можно будет исследовать столицу, искать улики, допрашивать свидетелей и подозреваемых.

Команда разработчиков Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case также обещает более качественную графику по сравнению с предшественницей, улучшенные погодные эффекты и звуковое сопровождение. Что касается геймплея, то вернется механика предыдущей игры, но с новой функцией: Timeline, то есть временная шкала, которая поможет детективу лучше понять последовательность событий. Игра будет доступна как в физической, так и в цифровой версии.

Известный инсайдер billbil-kun вчера предсказал этот анонс, добавив, что игра будет стоить 26,99 евро и что дата выхода назначена на 30 сентября 2023 года: на данный момент эти данные официально не подтверждены.