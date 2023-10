10 минут геймплея детективного приключения Agatha Christie: Murder on the Orient Express ©

Французский издатель Microids продолжает штурм индустрии лицензионными играми, предлагая нам новые виртуальные приключения лучшего сыщика в мире — Эркюля Пуаро.

Детективные игры из серии Агаты Кристи в последнее время делают совсем иначе. Некоторые игры были весьма хороши, другие, как, например, последняя Agatha Christie – Hercule Poirot: The London Case, были настолько плохими, что о них не стоит говорить. К счастью, выходящая 19 октября игра Agatha Christie: Murder on the Orient Express выглядит намного лучше и может оказаться очень хорошей.

Однако, чтобы узнать, подойдет ли вам следующий проект Microids, разработчики опубликовали десятиминутный игровой процесс, где вы увидите, как сам Эркюль Пуаро проводит свои расследования.