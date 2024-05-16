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Warface 12.04.2012
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.8 4 451 оценка

Стартовал женский киберспортивный турнир билайн Valkyrie League

PlayGround.ru
Новости

Билайн Valkyrie League — это командный турнир по Warface среди женских команд, проходящий при поддержке домашнего интернета от самого безопасного оператора связи билайн! Главный приз состязания — рекордные для женского киберспорта 700 000 рублей, выделенные компанией-организатором, а также внутриигровая валюта.

Соревнования уже начались и продлятся до 26 мая на турнирном сервере. Вчера закончились открытые квалификации, по результатам которых было отобрано 16 достойнейших коллективов. Именно они будут бороться в течение следующих игровых дней по швейцарской системе в режиме "Подрыв".

Это увлекательное зрелище, которое наверняка понравится не только фанатам игры. Также, вы, как зрители, можете поддержать начинающих киберспортсменок, для которых этот турнир — первое подобное событие в жизни! Весь турнир будет освещаться на наших официальных стриминговых площадках, а зрителей ждет множество подарков за просмотр.

Реклама. ПАО "Вымпел-Коммуникации", ИНН 7713076301, erid:F7NfYUJCUneLrX8uMvcK

4
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Tiger Goose

Привет билайну.

0
DarMatroskina

ну если отключить вебки, никто бы и не догадался, что играют девчонки, хорошо, что хоть какое-то развитие киберспорта есть, пусть призовые небольшие, но думаю будущее у этого всего есть
билайн молодцы, что вписались в эту тему, пока одни задолбали со своим нагиевым и повышением тарифов, а вторые уже не знаю куда бы еще воткнуть дзюбу и какой-бы смешной момент с его сливом выдавить, билайн сближается с молодежью

0
IbruhmanI

кто лучше пол очистит подкатами))0)

-2
вупсич пупсич

Урааа урааа топим за наших смотрим обязательно

А это варфейс, где камера никогда не успеет переключиться на убийство если это не 1 на 1, тогда нет. Игра полностью не предназначена для трансляций.

-2
Destroited
женский киберспортивный турнир

Вот и мы докатились до феминстичеких помоев

-4