Стартовал женский киберспортивный турнир билайн Valkyrie League

Билайн Valkyrie League — это командный турнир по Warface среди женских команд, проходящий при поддержке домашнего интернета от самого безопасного оператора связи билайн! Главный приз состязания — рекордные для женского киберспорта 700 000 рублей, выделенные компанией-организатором, а также внутриигровая валюта.
Соревнования уже начались и продлятся до 26 мая на турнирном сервере. Вчера закончились открытые квалификации, по результатам которых было отобрано 16 достойнейших коллективов. Именно они будут бороться в течение следующих игровых дней по швейцарской системе в режиме "Подрыв".
Это увлекательное зрелище, которое наверняка понравится не только фанатам игры. Также, вы, как зрители, можете поддержать начинающих киберспортсменок, для которых этот турнир — первое подобное событие в жизни! Весь турнир будет освещаться на наших официальных стриминговых площадках, а зрителей ждет множество подарков за просмотр.
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Привет билайну.
ну если отключить вебки, никто бы и не догадался, что играют девчонки, хорошо, что хоть какое-то развитие киберспорта есть, пусть призовые небольшие, но думаю будущее у этого всего есть
билайн молодцы, что вписались в эту тему, пока одни задолбали со своим нагиевым и повышением тарифов, а вторые уже не знаю куда бы еще воткнуть дзюбу и какой-бы смешной момент с его сливом выдавить, билайн сближается с молодежью
кто лучше пол очистит подкатами))0)
Урааа урааа топим за наших смотрим обязательно
А это варфейс, где камера никогда не успеет переключиться на убийство если это не 1 на 1, тогда нет. Игра полностью не предназначена для трансляций.
Вот и мы докатились до феминстичеких помоев