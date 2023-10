Эркюль Пуаро расследует убийство в релизном трейлере детективного приключения Murder on the Orient Express ©

Французский издатель Microids представил релизный трейлер своего детективного приключения Agatha Christie: Murder on the Orient Express. Игра уже доступна на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и PC.

Нестареющая классика Агаты Кристи "Убийство в Восточном экспрессе" - одна из самых любимых и известных детективных историй всех времен. Вышедшая в 1934 году, эта история была обновлена и дополнена к выходу в 2023 году - представьте себе Пуаро с доступом в Интернет.

Знаменитый сыщик оказывается на борту Восточного экспресса, где - о ужас - происходит убийство. Пришло время найти улики, собрать все воедино и разгадать тайну. В игре есть несколько различных механизмов, позволяющих сделать это, в том числе карта мыслей Пуаро, которая позволяет упорядочить свои мысли и не отвлекаться от того, что нужно делать дальше.