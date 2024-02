Age of Empires 2: Definitive Edition получит дополнение Victors and Vanquished с Рагнаром Лодброком

Спустя почти 25 лет после выпуска Age of Empires II продолжает поддерживаться через Definitive Edition. В прошлом году культовая игра была наконец портирована на Xbox One и Xbox Series X|S и получила два дополнения: Return of Rome и The Mountain Royals. Сегодня World's Edge воспользовалась событием «Новый год, новый век», чтобы представить совершенно новое расширение – Victors and Vanquished.

Как и в предыдущих DLC, игроки смогут рассчитывать на новые сценарии, основанные на исторических фактах. В частности, их ждут новые часы игры благодаря 19 новым сценариям, которые позволят им воплотить Рагнара Лодброка, Оду Нобунагу, Карла Великого и многих других.

Victors and Vanquished предлагает вам 14 сценариев, вдохновленных самым популярным контентом, созданным сообществом, а также 5 новых эксклюзивных сценариев. Каждый сценарий был полностью обновлен: озвучка, музыка, ребалансировка, исправления ошибок, добавление достижений и улучшение качества жизни были профессионально выполнены. От механики миграции до выбора собственной фракции — каждый сценарий предлагает уникальный опыт Age of Empires.

Victors and Vanquished, следующее расширение для Age of Empires II: Definitive Edition, будет доступно с 14 марта на Xbox One, Xbox Series X|S и ПК в Steam и Microsoft Store. Помните, что базовая игра включена в Xbox Game Pass, PC Game Pass и Xbox Cloud Gaming.