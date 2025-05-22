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Age of Mythology: Retold 30.10.2002
Стратегия, RTS
8.9 739 оценок

В Age of Mythology: Retold добавили личности для ИИ

Solstice Solstice

Обновление 18.27100 привнесло в игру возможность выбрать личности (модели поведения) для ИИ. Это позволит создавать кастомные матчи, нацеленные на различные стратегии и стили игры.

На выбор доступны следующие типы ИИ: завоеватель, доминант, поддержка, пассивный, экономист, мифический, гуманоид (предпочитает немифические юниты).

Кроме того, ранее доступный лишь на ПК фоторежим теперь есть и на консольной версии игры; на экранах загрузок появились новые полезные советы, а кампания «Падение Трезубца» получила балансные правки, направленные на то, чтобы средняя и более низкие сложности ощущались соответствующе своему названию.

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Age of Mythology: Retold
30.10.2002
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