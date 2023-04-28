Age of Wonders 4 получила хорошие оценки от критиков

Age of Wonders 4 от Triumph Studios получила хорошие оценки критиков, которым игра явно понравилась. Практически все оценки выше 8, как вы можете видеть из списка обзоров, появившихся на данный момент:
- Saving Content - 5 / 5
- GameGrin - 9.5 / 10
- Shacknews - 9 / 10
- PCGamesN - 9 / 10
- But Why Tho? - 9 / 10
- PC Gamer - 87 / 100
- God is a Geek - 8.5 / 10
- IGN - 8 / 10
- GameWatch - 8 / 10
- The Gamer - 8 / 10
- GameMAG - 7/10
Вообще говоря, Age of Wonders 4 ценили за очень высокую кастомизацию сценариев, гарантирующую практически бесконечную реиграбельность, и продемонстрированную студией-разработчиком способность исправлять допущенные в прошлом ошибки.
Единственная полученная критика — это слишком безопасная игра, сосредоточенная на количестве контента. Короче говоря, спустя десять лет после Age of Wonders III кажется, что Triumph Studios сделали еще один хит, создав одну из лучших игр в жанре.
Это как понять? Похоже, статью переводили те же люди, что и игру, если судить по обзорам.
предположу, имелось ввиду, что разработчики пошли по проверенному, безопасному пути и не сильно экспериментировали с игровым процессом - он очень похож на прошлые игры.
Похоже, статью переводили те же люди - ага, здесь же все статьи переводят люди. -_-
Ну...безопасная игра..хорошо же))