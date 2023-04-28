Age of Wonders 4 получила хорошие оценки от критиков ©

Age of Wonders 4 от Triumph Studios получила хорошие оценки критиков, которым игра явно понравилась. Практически все оценки выше 8, как вы можете видеть из списка обзоров, появившихся на данный момент:

Saving Content - 5 / 5

GameGrin - 9.5 / 10

Shacknews - 9 / 10

PCGamesN - 9 / 10

But Why Tho? - 9 / 10

PC Gamer - 87 / 100

God is a Geek - 8.5 / 10

IGN - 8 / 10

GameWatch - 8 / 10

The Gamer - 8 / 10

GameMAG - 7/10

Вообще говоря, Age of Wonders 4 ценили за очень высокую кастомизацию сценариев, гарантирующую практически бесконечную реиграбельность, и продемонстрированную студией-разработчиком способность исправлять допущенные в прошлом ошибки.

Единственная полученная критика — это слишком безопасная игра, сосредоточенная на количестве контента. Короче говоря, спустя десять лет после Age of Wonders III кажется, что Triumph Studios сделали еще один хит, создав одну из лучших игр в жанре.