Age of Wonders 4 02.05.2023
7.5 44 оценки

Age of Wonders 4 получила хорошие оценки от критиков

©
monk70
Новости

Age of Wonders 4 от Triumph Studios получила хорошие оценки критиков, которым игра явно понравилась. Практически все оценки выше 8, как вы можете видеть из списка обзоров, появившихся на данный момент:

  • Saving Content - 5 / 5
  • GameGrin - 9.5 / 10
  • Shacknews - 9 / 10
  • PCGamesN - 9 / 10
  • But Why Tho? - 9 / 10
  • PC Gamer - 87 / 100
  • God is a Geek - 8.5 / 10
  • IGN - 8 / 10
  • GameWatch - 8 / 10
  • The Gamer - 8 / 10
  • GameMAG - 7/10

Вообще говоря, Age of Wonders 4 ценили за очень высокую кастомизацию сценариев, гарантирующую практически бесконечную реиграбельность, и продемонстрированную студией-разработчиком способность исправлять допущенные в прошлом ошибки.

Единственная полученная критика — это слишком безопасная игра, сосредоточенная на количестве контента. Короче говоря, спустя десять лет после Age of Wonders III кажется, что Triumph Studios сделали еще один хит, создав одну из лучших игр в жанре.

10
4
Последние посты по игре Age of Wonders 4
Обзор Age of Wonders 4 - конструктор стратегий или история о святых жабах
Обзор Age of Wonders 4 - конструктор стратегий или история о святых жабах
Релизный трейлер 4X-стратегии Age of Wonders 4
Релизный трейлер 4X-стратегии Age of Wonders 4
Сюжетный трейлер фентезийной стратегии Age of Wonders 4
Сюжетный трейлер фентезийной стратегии Age of Wonders 4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Aellie
это слишком безопасная игра, сосредоточенная на количестве контента

Это как понять? Похоже, статью переводили те же люди, что и игру, если судить по обзорам.

1
necelentano

предположу, имелось ввиду, что разработчики пошли по проверенному, безопасному пути и не сильно экспериментировали с игровым процессом - он очень похож на прошлые игры.

2
Executor666

Похоже, статью переводили те же люди - ага, здесь же все статьи переводят люди. -_-

1
Feliskotta

Ну...безопасная игра..хорошо же))

0