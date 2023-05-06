Пользователи значительно повысили оценку Age of Wonders 4 в Steam

В настоящее время рейтинг Age of Wonders 4 по отзывам пользователей, размещенным в Steam, очень положительный. То есть целых 83% за игру, у которой явно были лишь мелкие проблемы при запуске, сразу же решаемые разработчиками.
Если вы помните, на момент выхода Age of Wonders 4 получила множество негативных отзывов, которых было примерно половина от общего числа, из-за некоторых проблем с запуском игры; на тот момент рейтинг игры составлял 47% положительных отзывов. Однако Triumph Studios удалось решить их в рекордно короткие сроки, изменив мнения об игре.
Для сравнения, сильно критикуемая The Last of Us Part I до сих пор не смогла получит общий позитивный рейтинг, несмотря на большое количество патчей, выпущенных Naughty Dog. То же самое касается Star Wars Jedi: Survivor, которая, несмотря на патчи, по-прежнему имеет серьезные проблемы на ПК.
В отношении Age of Wonders 4 также справедливо отметить, что в течение нескольких дней она была самой продаваемой игрой в Steam. Не считая железа и free-to-play, она занимает первое место в мировом рейтинге, чуть выше Star Wars Jedi: Survivor. Неплохо для фэнтезийной стратегии 4X, смешанной с RPG.
С 77% до 83%
Вот это и правда ЗНАЧИТЕЛЬНО
https://www.playground.ru/age_of_wonders_4/news/age_of_wonders_4_pokazala_luchshij_start_v_istorii_serii-1622695
Жаль, у меня пиратка, и не показывает, сколько часов наиграно. Но из 3 суток с момента выхода 1 у меня точно прошли в этой игре) Удивительно захватывает, интересно, продуманно, красиво! Еще один ход, ну еще один ход - и уже утро.
Печалит одно - реиграбельности особой нет. Если играешь короткие сетевые партии по 50 ходов, то может и хочется начать еще раз, но вот у меня сейчас 156 ход, я изучила все книги, попробовала все юниты и заклинания, построила все здания (ну которые хотелось), и начинать новую партию, где будет все то же самое, просто с другими человечками, особого желания нет. Теперь только ждать первое длц с драконами.
А сюжет до конца пройти? Там вроде пять карт.
Отличная игра вышла. Герои с цивилизацией. Зашёл в игрушку, ничерта с начала не понял, а потом как понял.... Игра отпустила только в глубокой ночи. Рекомендую). Игра красивая, интересная. Есть косяки с переводом, но не значительные.