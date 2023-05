Пользователи значительно повысили оценку Age of Wonders 4 в Steam ©

В настоящее время рейтинг Age of Wonders 4 по отзывам пользователей, размещенным в Steam, очень положительный. То есть целых 83% за игру, у которой явно были лишь мелкие проблемы при запуске, сразу же решаемые разработчиками.

Если вы помните, на момент выхода Age of Wonders 4 получила множество негативных отзывов, которых было примерно половина от общего числа, из-за некоторых проблем с запуском игры; на тот момент рейтинг игры составлял 47% положительных отзывов. Однако Triumph Studios удалось решить их в рекордно короткие сроки, изменив мнения об игре.

Для сравнения, сильно критикуемая The Last of Us Part I до сих пор не смогла получит общий позитивный рейтинг, несмотря на большое количество патчей, выпущенных Naughty Dog. То же самое касается Star Wars Jedi: Survivor, которая, несмотря на патчи, по-прежнему имеет серьезные проблемы на ПК.

В отношении Age of Wonders 4 также справедливо отметить, что в течение нескольких дней она была самой продаваемой игрой в Steam. Не считая железа и free-to-play, она занимает первое место в мировом рейтинге, чуть выше Star Wars Jedi: Survivor. Неплохо для фэнтезийной стратегии 4X, смешанной с RPG.