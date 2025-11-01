Сооснователь Rockstar раскрыл причины отмены шпионского экшена Agent

Сооснователь Rockstar Games и сценарист Дэн Хаузер (Dan Houser) в подкасте Лекса Фридмана (Lex Fridman) вспомнил о несостоявшейся шпионской игре Agent, которую студия разрабатывала в течение нескольких лет, но так и не довела до релиза. По его словам, проект пережил множество версий и концепций, включая сеттинг холодной войны 1970-х годов и современную интерпретацию, но ни одна из них не сработала.

«Мы много работали над несколькими итерациями открытого мира в жанре шпионского триллера, но ни одна не сложилась. Я часто думаю об этом и пришёл к выводу, что то, что делает такие истории отличными в кино, мешает им работать в видеоиграх. Нам нужно было бы придумать совсем другой подход», — вспоминает Дэн Хаузер.

По мнению Хаузера, проблема в несовместимости жанра шпионского триллера и формата открытого мира:

«Фильмы про шпионов — это постоянная гонка со временем: нужно спасти мир, предотвратить убийство, остановить злодея. А в open-world игрок хочет свободы — кататься на машине, слушать радио, просто бродить по миру. Поэтому роль преступника работает: он никому не подчиняется. Но шпион обязан действовать по приказу и всегда против часов — это плохо сочетается с открытой структурой».

Разработчик также упомянул, что Rockstar экспериментировала и с другими идеями — например, игрой о рыцарях с мифологическими элементами, но дальше набросков концепции дело не зашло.

Таким образом, Хаузер подтвердил, что Agent, впервые анонсированная ещё в 2009 году как эксклюзив PlayStation 3, никогда не смогла найти свою форму, что и стало причиной закрытия разработки. И хотя сам жанр шпионских историй остаётся привлекательным, вряд ли он может органично существовать в формате открытого мира — по крайней мере, без полного переосмысления привычных механик.