Сооснователь Rockstar раскрыл причины отмены шпионского экшена Agent

Сооснователь Rockstar Games и сценарист Дэн Хаузер (Dan Houser) в подкасте Лекса Фридмана (Lex Fridman) вспомнил о несостоявшейся шпионской игре Agent, которую студия разрабатывала в течение нескольких лет, но так и не довела до релиза. По его словам, проект пережил множество версий и концепций, включая сеттинг холодной войны 1970-х годов и современную интерпретацию, но ни одна из них не сработала.
«Мы много работали над несколькими итерациями открытого мира в жанре шпионского триллера, но ни одна не сложилась. Я часто думаю об этом и пришёл к выводу, что то, что делает такие истории отличными в кино, мешает им работать в видеоиграх. Нам нужно было бы придумать совсем другой подход», — вспоминает Дэн Хаузер.
По мнению Хаузера, проблема в несовместимости жанра шпионского триллера и формата открытого мира:
«Фильмы про шпионов — это постоянная гонка со временем: нужно спасти мир, предотвратить убийство, остановить злодея. А в open-world игрок хочет свободы — кататься на машине, слушать радио, просто бродить по миру. Поэтому роль преступника работает: он никому не подчиняется. Но шпион обязан действовать по приказу и всегда против часов — это плохо сочетается с открытой структурой».
Разработчик также упомянул, что Rockstar экспериментировала и с другими идеями — например, игрой о рыцарях с мифологическими элементами, но дальше набросков концепции дело не зашло.
Таким образом, Хаузер подтвердил, что Agent, впервые анонсированная ещё в 2009 году как эксклюзив PlayStation 3, никогда не смогла найти свою форму, что и стало причиной закрытия разработки. И хотя сам жанр шпионских историй остаётся привлекательным, вряд ли он может органично существовать в формате открытого мира — по крайней мере, без полного переосмысления привычных механик.
бред альфапротокол норм приняли
открытый мир легко
И где в альфа протоколе открытый мир? Там линейные миссии. Да и насчет норм приняли, игруха шикарная за счет своей нелинейности, но графон и геймплей в ней даже на момент выхода были такие себе. Если бы игруха была более известной, то продолжение бы выпустили. А так она не окупилась.
кто его норм принял?игра кривая,играть в нее невозможно
Кстати, именно поэтому у меня есть сомнения, что взлетит новый Бонд от авторов Хитмана.
47-му можно было делать что угодно. Даже завалить всех NPC на карте. А вот 007 в этом плане будет скован рамками миссии.
Да пфф, так же сделают хош по стелсу на 100проц хош как танк лети.
Кодзима попробовал с МГС5. В принципе неплохо, но всё свелось к зачистке блокпостов и фарму ресурсов, и начало надоедать в скором времени.
В Булли была жёсткая привязка к событиям по времени, и это никак не мешало исследовать мир, а сама игруха вышла отличной. Хаузер опять чушь какую то порет.