Alan Wake 2 получила первую награду "Игра года"

Как и каждый год, Paste Magazine одним из первых изданий публикует список лучших игр текущего года в игровом плане с номинацией игры года. В этом году эта честь досталась Alan Wake 2 от Remedy Entertainment, но список, как всегда, преподносит множество сюрпризов.
Учтите, что журнал Paste Magazine не различает игры по категориям и смешивает игры ААА-класса и инди, часто выражая противоречивые мнения, по крайней мере, по сравнению с общественными настроениями. Например, мы видим, что здесь Baldur's Gate 3 обосновалась лишь на 23-й позиции, в то время как очень маленькие, но качественные игры, такие как Venba или El Paso, Elsewhere, оказались выше.
- Alan Wake II
- El Paso, Elsewhere
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
- Thirsty Suitors
- Street Fighter 6
- Venba
- Cocoon
- The Banished Vault
- Resident Evil 4
- Saltsea Chronicles
- Armored Core VI: Fires of Rubicon
- Super Mario Bros. Wonder
- Pizza Tower
- Hi-Fi Rush
- Marvel's Spider-Man 2
- Metroid Prime Remastered
- Dredge
- Final Fantasy 16
- Sea of Stars
- A Space for the Unbound
- The Making of Karateka
- Jusant
- Baldur's Gate 3
- Oxenfree II: Lost Signals
- Super Mario RPG
- Pikmin 4
- Tchia
- Laika: Aged Through Blood
- Chants of Sennaar
- Goodbye Volcano High
Alan Wake 2 получила первую награду
Одна из бесовских игр получила своё "достижение", догадайтесь кого ещё наградят
А что ты имеешь против Сатаны?
Параша какая-то, а не список.
В топку такие награды вместе с наградителями.
Посмотрел что за игра такая El Paso, Elsewhere заняла второе место. Мдааа:))))
Каратеку ещё глянь, которая выше БГ3 . Только убери слабонервных от экрана.
Alan Wake 2 не заслуживает игру года. разве что награду "Лучшая игра толерастов"
напоминаю, у тебя лисбиянка на аве
ахахахахаха харош=)
Первую, и то от непонятного журнала, и последнюю, это точно, этим видать чемоданы завезли, больше некому.
Как только не извращаются, лишь бы "нитак как фсе".
Не, Алан очень крут, но остальной список уже откровенно странный.
Замечательная игра, давно в такое не играл.
Игра нормальная! За Сагу играть понравилась. За Алана нет.
Нет в ней ничего нормального,душная игра...
Ммм. Сейчас бы заниматься раскладыванием карточек в чертогах разума Саги. И упираться в тупики, ища ключ по всей локации. А потом окажется что, как обычно, ключ в голове у Саги и нужно всего-то в 25 раз разложить фотокарточки в её разуме. И потом вернуться уже на пройденную локацию.
Играй в тетрис, там ключи искать не надо 🤣
Вы наблюдательны. В тетрисе не надо таким заниматься, верно. Как и в большинстве нормальных детективных игр. Начиная от Murdered Soul Suspect про детектива-призрака, какого-нибудь LA Noire и заканчивая играми про Шерлока.
Прежде чем ставить лайк этой новости и игре накопи или наскули себе видеокарту 40 серии что б играть комфортно
И что? Полгода назад 4090 можно было взять за 160 т.р., сейчас да подороже к подаркам к Новому Году стоит 220 т.р. К весне будет опять подешевле.
и в чем проблема? игра с некстген графикой требует некстген железо. капец как неожиданно прям!