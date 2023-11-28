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Alan Wake 2 27.10.2023
8.1 1 656 оценок

Alan Wake 2 получила первую награду "Игра года"

monk70
Новости

Как и каждый год, Paste Magazine одним из первых изданий публикует список лучших игр текущего года в игровом плане с номинацией игры года. В этом году эта честь досталась Alan Wake 2 от Remedy Entertainment, но список, как всегда, преподносит множество сюрпризов.

Учтите, что журнал Paste Magazine не различает игры по категориям и смешивает игры ААА-класса и инди, часто выражая противоречивые мнения, по крайней мере, по сравнению с общественными настроениями. Например, мы видим, что здесь Baldur's Gate 3 обосновалась лишь на 23-й позиции, в то время как очень маленькие, но качественные игры, такие как Venba или El Paso, Elsewhere, оказались выше.

  1. Alan Wake II
  2. El Paso, Elsewhere
  3. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
  4. Thirsty Suitors
  5. Street Fighter 6
  6. Venba
  7. Cocoon
  8. The Banished Vault
  9. Resident Evil 4
  10. Saltsea Chronicles
  11. Armored Core VI: Fires of Rubicon
  12. Super Mario Bros. Wonder
  13. Pizza Tower
  14. Hi-Fi Rush
  15. Marvel's Spider-Man 2
  16. Metroid Prime Remastered
  17. Dredge
  18. Final Fantasy 16
  19. Sea of Stars
  20. A Space for the Unbound
  21. The Making of Karateka
  22. Jusant
  23. Baldur's Gate 3
  24. Oxenfree II: Lost Signals
  25. Super Mario RPG
  26. Pikmin 4
  27. Tchia
  28. Laika: Aged Through Blood
  29. Chants of Sennaar
  30. Goodbye Volcano High
-14
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Случайный Игрок

Alan Wake 2 получила первую награду

Одна из бесовских игр получила своё "достижение", догадайтесь кого ещё наградят

3
w2k

А что ты имеешь против Сатаны?

-5
0ncnjqybr

Параша какая-то, а не список.

В топку такие награды вместе с наградителями.

3
Arbalet777

Посмотрел что за игра такая El Paso, Elsewhere заняла второе место. Мдааа:))))

2
Кибербананька

Каратеку ещё глянь, которая выше БГ3 . Только убери слабонервных от экрана.

0
Сyberpunk

Alan Wake 2 не заслуживает игру года. разве что награду "Лучшая игра толерастов"

1
Jesus_M

напоминаю, у тебя лисбиянка на аве

7
Ezdeaz Jesus_M

ахахахахаха харош=)

2
Eclair_93

Первую, и то от непонятного журнала, и последнюю, это точно, этим видать чемоданы завезли, больше некому.

1
Gords

Как только не извращаются, лишь бы "нитак как фсе".

0
Кей Овальд

Не, Алан очень крут, но остальной список уже откровенно странный.

-4
w2k

Замечательная игра, давно в такое не играл.

-10
NIGА

Игра нормальная! За Сагу играть понравилась. За Алана нет.

-10
pudovik1704

Нет в ней ничего нормального,душная игра...

1
Danny Lamb
За Сагу играть понравилась

Ммм. Сейчас бы заниматься раскладыванием карточек в чертогах разума Саги. И упираться в тупики, ища ключ по всей локации. А потом окажется что, как обычно, ключ в голове у Саги и нужно всего-то в 25 раз разложить фотокарточки в её разуме. И потом вернуться уже на пройденную локацию.

5
w2k Danny Lamb

Играй в тетрис, там ключи искать не надо 🤣

-6
Danny Lamb w2k

Вы наблюдательны. В тетрисе не надо таким заниматься, верно. Как и в большинстве нормальных детективных игр. Начиная от Murdered Soul Suspect про детектива-призрака, какого-нибудь LA Noire и заканчивая играми про Шерлока.

2
1barac9U7ada7

Прежде чем ставить лайк этой новости и игре накопи или наскули себе видеокарту 40 серии что б играть комфортно

-11
w2k

И что? Полгода назад 4090 можно было взять за 160 т.р., сейчас да подороже к подаркам к Новому Году стоит 220 т.р. К весне будет опять подешевле.

-6
Megido

и в чем проблема? игра с некстген графикой требует некстген железо. капец как неожиданно прям!

-1