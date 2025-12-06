Тодд Говард выбрал Clair Obscur: Expedition 33 игрой года

Тодд Говард, генеральный директор Bethesda, ответственный за знаменитые серии The Elder Scrolls и Fallout, назвал Clair Obscur: Expedition 33 игрой 2025 года. Это заявление было сделано в интервью Eurogamer, где известный разработчик высоко оценил игру.

«Expedition 33 поистине уникальна и невероятна», — заявил Говард, отвечая на вопрос о своём выборе лучшей игры года. Он также упомянул Death Stranding 2 и Kingdom Come: Deliverance 2 в качестве других ярких моментов, но подчеркнул своё предпочтение французской ролевой игре: «Я считаю, что Expedition 33 — поистине уникальное произведение искусства во многих отношениях».

Clair Obscur: Expedition 33 стала главным претендентом на звание «Игра года» в этом году, побив рекорды, получив 12 номинаций на премию The Game Awards. Более того, игра укрепила свои позиции крупнейшего релиза сторонних разработчиков в Xbox Game Pass в 2025 году.

Тем временем Говард продолжает сосредоточен на разработке The Elder Scrolls 6, хотя недавно он признал, что долгожданная игра «всё ещё далека».