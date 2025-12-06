Тодд Говард выбрал Clair Obscur: Expedition 33 игрой года

Тодд Говард, генеральный директор Bethesda, ответственный за знаменитые серии The Elder Scrolls и Fallout, назвал Clair Obscur: Expedition 33 игрой 2025 года. Это заявление было сделано в интервью Eurogamer, где известный разработчик высоко оценил игру.
«Expedition 33 поистине уникальна и невероятна», — заявил Говард, отвечая на вопрос о своём выборе лучшей игры года. Он также упомянул Death Stranding 2 и Kingdom Come: Deliverance 2 в качестве других ярких моментов, но подчеркнул своё предпочтение французской ролевой игре: «Я считаю, что Expedition 33 — поистине уникальное произведение искусства во многих отношениях».
Clair Obscur: Expedition 33 стала главным претендентом на звание «Игра года» в этом году, побив рекорды, получив 12 номинаций на премию The Game Awards. Более того, игра укрепила свои позиции крупнейшего релиза сторонних разработчиков в Xbox Game Pass в 2025 году.
Тем временем Говард продолжает сосредоточен на разработке The Elder Scrolls 6, хотя недавно он признал, что долгожданная игра «всё ещё далека».
Бедолагу до сих пор вьетнамские флэшбеки не отпускают
и чтобы в очередной раз не опозориться, выбрал того, кто наверняка победит. 🤣
Тодд, ты дурак? Разрабы KCD буквально основывались на Скайриме и продолжали его идеи. А ты поддерживаешь этот пошаговый мусор?