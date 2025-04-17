Alan Wake 2 получила полную русскую локализацию от студии GamesVoice

Фанаты мистического триллера Alan Wake 2 наконец дождались — студия GamesVoice выпустила полную русскую локализацию игры, включая все дополнения. Теперь пройти историю о творческом безумии Алана Уэйка можно на родном языке — с русскими субтитрами, озвучкой и даже адаптированным мюзиклом.

Игроки могут выбрать между двумя версиями — с локализованными музыкальными номерами или без них. За создание «Вестника Тьмы» отвечает режиссёр Роман Рябцев, а Михаил Сидоренко исполнил песни Старых богов Асгарда. Главных героев озвучили Сергей Пономарёв и Ирина Киреева.

GamesVoice также поблагодарила студию RavenCat и всех, кто поддержал проект финансово. Важно: для установки русификатора требуется версия Alan Wake 2 — 1.2.8.

Заваривайте кофе и погружайтесь в мрачный мир Remedy на русском языке!