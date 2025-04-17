Alan Wake 2 получила полную русскую локализацию от студии GamesVoice

Фанаты мистического триллера Alan Wake 2 наконец дождались — студия GamesVoice выпустила полную русскую локализацию игры, включая все дополнения. Теперь пройти историю о творческом безумии Алана Уэйка можно на родном языке — с русскими субтитрами, озвучкой и даже адаптированным мюзиклом.
Игроки могут выбрать между двумя версиями — с локализованными музыкальными номерами или без них. За создание «Вестника Тьмы» отвечает режиссёр Роман Рябцев, а Михаил Сидоренко исполнил песни Старых богов Асгарда. Главных героев озвучили Сергей Пономарёв и Ирина Киреева.
GamesVoice также поблагодарила студию RavenCat и всех, кто поддержал проект финансово. Важно: для установки русификатора требуется версия Alan Wake 2 — 1.2.8.
Заваривайте кофе и погружайтесь в мрачный мир Remedy на русском языке!
Теперь можно начать проходить игру _)
С головой беда?!
долгожданно .
Наконец-то! Теперь можно и за прохождение игры взяться, всё ждал пока выйдет озвучка, чтоб пройти игру)) Очень качественно сделали!)
// Vengel Bryde
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Красавчики
Пора и поиграть
немного подожду и скачаю сразу же с русской озвучкой )
Какие же Геймс Войс всё таки классные!
Судя по видео голоса подобраны отлично. И вообще озвучка отличная
Наши локализаторы как всегда красавцы, но играть я всё равно не буду, мне хватило 3 часов на релизе.
Groovy!
GTX 1650 | Alan Wake 2 - 1080p Low, FSR 2 Q
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Ёмаё,Рома Рябцев это ж из Технологии певец,я от них в школьные годы тащился.Он теперь озвучкой игр занимается?Прикольно)
Вооо , это то что нужно!!!!! Можно и пройти заново)))
Так-то классно конечно. Но игра очень специфическая и не для всех.
Игра рил не для всех, и для меня в частности
Хм, можно даже попробовать снова в это сыграть
Как раз заранее качнул.
То же сегодня с утра на закачку поставил) наконец-то пройду!
Наконец-то, дождались. Теперь можно играть.
Вот бы на бокс эту озвучку можно было накатить.
X Box мимо (((😭😭😭