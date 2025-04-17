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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 675 оценок

Alan Wake 2 получила полную русскую локализацию от студии GamesVoice

butcher69 butcher69

Фанаты мистического триллера Alan Wake 2 наконец дождались — студия GamesVoice выпустила полную русскую локализацию игры, включая все дополнения. Теперь пройти историю о творческом безумии Алана Уэйка можно на родном языке — с русскими субтитрами, озвучкой и даже адаптированным мюзиклом.

Alan Wake 2 "Русификатор текста и звука" [v1.0] {GamesVoice}

Игроки могут выбрать между двумя версиями — с локализованными музыкальными номерами или без них. За создание «Вестника Тьмы» отвечает режиссёр Роман Рябцев, а Михаил Сидоренко исполнил песни Старых богов Асгарда. Главных героев озвучили Сергей Пономарёв и Ирина Киреева.

GamesVoice также поблагодарила студию RavenCat и всех, кто поддержал проект финансово. Важно: для установки русификатора требуется версия Alan Wake 2 — 1.2.8.

Заваривайте кофе и погружайтесь в мрачный мир Remedy на русском языке!

55
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
BoomGoTinko

Теперь можно начать проходить игру _)

16
Комментарий удален
hamshut Герояславович

С головой беда?!

6
JackBV

долгожданно .

12
Misha Mi

Наконец-то! Теперь можно и за прохождение игры взяться, всё ждал пока выйдет озвучка, чтоб пройти игру)) Очень качественно сделали!)

7
Пользователь ВКонтакте

// Vengel Bryde

5
UnhappyYegor

🤡🤡🤡🤡🤡🤡

ReXSniper

Красавчики

4
Saenus

Пора и поиграть

4
MegBegb25

немного подожду и скачаю сразу же с русской озвучкой )

4
hlushebyi

Какие же Геймс Войс всё таки классные!

4
BLATNOY1

Судя по видео голоса подобраны отлично. И вообще озвучка отличная

3
saa0891

Наши локализаторы как всегда красавцы, но играть я всё равно не буду, мне хватило 3 часов на релизе.

3
unknoun

Groovy!

2
Pro100Strong

GTX 1650 | Alan Wake 2 - 1080p Low, FSR 2 Q

2
Комментарий удален
UnhappyYegor

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1
AdriftDylan

Ёмаё,Рома Рябцев это ж из Технологии певец,я от них в школьные годы тащился.Он теперь озвучкой игр занимается?Прикольно)

2
Alex UnderSun

Вооо , это то что нужно!!!!! Можно и пройти заново)))

2
kolinmah

Так-то классно конечно. Но игра очень специфическая и не для всех.

1
K0t Felix

Игра рил не для всех, и для меня в частности

cheezypizey

Хм, можно даже попробовать снова в это сыграть

tvorog8088

Как раз заранее качнул.

Сергей Понащенко

То же сегодня с утра на закачку поставил) наконец-то пройду!

Кей Овальд

Наконец-то, дождались. Теперь можно играть.

Vetrjak

Вот бы на бокс эту озвучку можно было накатить.

HonestSarnak

X Box мимо (((😭😭😭