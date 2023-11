Alan Wake 2 стала игрой года по версии журнала TIME

Журнал TIME опубликовал топ-10 лучших видеоигр 2023 года: на верхней ступеньке подиума находится Alan Wake II от Remedy, которая побеждает в жесткой конкуренции Baldur’s Gate 3, Marvel’s Spider-Man 2 и The Legend of Zelda Tears of Kingdom.

Baldur's Gate 3 от Larian находится на втором месте, в то время как Marvel's Spider-Man 2 занимает самую нижнюю ступеньку пьедестала почета, а Tears of the Kingdom вместо этого вынуждена довольствоваться четвертой позицией.

10 лучших игр 2023 года по версии TIME

Alan Wake 2 Baldur's Gate 3 Marvel's Spider-Man 2 The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Resident Evil 4 Remake Dead Space Remake Super Mario Bros Wonder Star Wars Jedi Survivor Diablo 4 Dredge

Продолжая топ-10, мы видим Resident Evil 4 Remake и Dead Space Remake на пятом и шестом месте соответственно, за ними следуют Super Mario Bros Wonder, Star Wars Jedi Survivor и Diablo 4 и Dredge, замыкающие первую десятку. Это вторая награда за лучшую игру года для Alan Wake 2 после награды журнала Paste Magazine.