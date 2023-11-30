Alan Wake 2 стала игрой года по версии журнала TIME

Журнал TIME опубликовал топ-10 лучших видеоигр 2023 года: на верхней ступеньке подиума находится Alan Wake II от Remedy, которая побеждает в жесткой конкуренции Baldur’s Gate 3, Marvel’s Spider-Man 2 и The Legend of Zelda Tears of Kingdom.
Baldur's Gate 3 от Larian находится на втором месте, в то время как Marvel's Spider-Man 2 занимает самую нижнюю ступеньку пьедестала почета, а Tears of the Kingdom вместо этого вынуждена довольствоваться четвертой позицией.
10 лучших игр 2023 года по версии TIME
- Alan Wake 2
- Baldur's Gate 3
- Marvel's Spider-Man 2
- The Legend of Zelda Tears of the Kingdom
- Resident Evil 4 Remake
- Dead Space Remake
- Super Mario Bros Wonder
- Star Wars Jedi Survivor
- Diablo 4
- Dredge
Продолжая топ-10, мы видим Resident Evil 4 Remake и Dead Space Remake на пятом и шестом месте соответственно, за ними следуют Super Mario Bros Wonder, Star Wars Jedi Survivor и Diablo 4 и Dredge, замыкающие первую десятку. Это вторая награда за лучшую игру года для Alan Wake 2 после награды журнала Paste Magazine.
Лучше бы игру года получила Baldur's Gate 3
прикинь в сша негры есть , а еще прикинь в гта5 тоже и крайзис2 ууу , а еще у тебя на аве лесби с киберпанка
это пишет с аватаркой и ником Cyberpunk :DDD
Точно такой же комментарий, ныне отчего-то удалённый, был от пользователя с таким же ником, но лесбой на аве. Подозрительно.
Хватит уже удалять и снова публиковать этот комментарий! Прекрати спам, ты с аватаркой Джуди Альварес такое же писал.
Печаль
Ну всё верно! Обуриненный калл с подливой, стал обуриненным калом с подливой года.
А игра года - однозначно Балдур
🤡
Ну да, действительно, ведь там ГГ де-факто черная raceswapнутая баба)
Приплыли, дно пробито, какое общество, такие и игры.
Заслужанно!
скочал пейратку, но лень проходить, кноки надо жать, это муторно, а времени на раскачку нет, скоро нг
Блин, у азиатов уже появляются игры где даже не надо нажимать кнопки. Сами играются.
Даже появилась категория ZPG - zero player game.
Обычно это мморпг где ставишь бота, он сам бьет мобов, сам бежит до нпс. У нпс показывает кинцо с сюжетом и по кругу.
Давно мечтах о полноценных функциях такого формат во всех играх. Ну лень мне играть, но я хочу узнать сюжет.
Да, ютуб альтернатива. Но хочется принимать участие в геймплее время от времени.
самый ленивый пользователь пг
ну жопа у героини не плохая
+
Мдэ, белую бабу заменили на черную, которая к тому же гг, оптимизацию не завезли, поиграть относительно нормально без ртх можно только на околотоповых машинах с графоном хуже рдр 2 19года, расследования вообще тупость которая просто отнимает время, налажать там невозможно и продвижение будет только если все найти (зачем это вообще сделали если это никак не влияет на игру, да и вообще тупость коренная шведка мукакэ с серьёзноф миной погружается в обитель разума, это просто смешно), врагов поминимуму и сама игра фактически просто атмосферный симулятор ходьбы от силы на 7/10. И это получило игру года вместо бг3 которая на 100 часов с кучей вариаций, геймплеем где нужно подумать, и вполне себе хорошей (по сравнению с вейком) оптимизацией.
Ну и ну, опять наши либерашки с помощью западных изданий награждают игры не по качеству игры, а по корректности и борьбе с притеснениями. И чего только не сделают ради гендерных квот и ЛГБТ-повестки! А мы-то думали, что игра - это игра, а пол и цвет кожи здесь не причем. Но нет, для них самое главное - чтобы главным героем была двухметровая лесбиянка с бородой, а все мужики выглядели как слабаки.
А про игровой процесс, сюжет и графику уже второстепенно. Главное поддержать правильные ценности. Хотя лично я в Alan Wake 2 особо этих ценностей не заметил, разве что главным героем сделали женщину агента. Но ведь об этом могли и не афишировать, тут явно заиграли мускулами перед западными либералами. В общем, очередная политизированная награда от издания, которое больше занимается идеологией, чем играми. Позорище!
в гта5 есть негры прикинь
Ты рассуждаешь прям вот точь в точь как эти самые, как их там, ущемленцы. Те же самые фразы, только полярность поменял.
Alan Wake 2 это не просто игра это произведение !
медитативный мистический детектив , очень крутой проект за последние года три
Интересная интерпретация нудной беготни по одним и тем же локациям)
Пусть Anal Cake звёзд с неба не хватает, да и игра посредственная, но хотя бы не очередная Зельда.
Интересная логика. А ничего, что в этой игре про Алана Вейке как-бы циферка "2" в названии? Или "вы не понимаити, это другое"?
По блату назначили.