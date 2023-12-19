Для Alan Wake 2 вышло обновление 1.0.14 с различными исправлениями

Remedy Entertainment выпустила обновление 1.0.14 для Alan Wake 2 на Xbox Series, ПК и PS5, и этот патч появился после того, как на прошлой неделе было выпущено огромное обновление Final Draft, потому не ждите нового контента, кроме исправлений. Размер скачиваемых файлов составляет 420 МБ на PS5 и 1,6 ГБ на Xbox Series.
Примечания к патчу:
Глобальные
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки не могли получить улучшения вместимости инвентаря в роли Саги на берегу озера Колдрон и на рыбацкой пристани Брайт-Фоллс.
Новая игра плюс
- Удалены дубликаты амулетов из инвентаря игрока.
- Не позволяйте игрокам получать дубликаты амулетов.
- НГ+теперь отслеживает открытия игроков из всех предыдущих игр, а не только из первого прохождения.
- Если вы уже разблокировали НГ+, вам необходимо загрузить любую контрольную точку из сеанса, отличного от НГ+, прежде чем запускать НГ+.
- Примечание. Вам также необходимо запустить совершенно новый файл сохранения НГ+, чтобы разблокировки вступили в силу, после загрузки старой контрольной точки из сеанса, отличного от НГ+.
- Упрямая страница рукописи «Брайт-Фоллс» в бункерной лесной хижине обучена некоторым манерам и теперь готова к тому, чтобы игроки ее взяли в руки.
Ждем этого неугомонного в комментах
При чем он во всех постах кричит, какая игра отстой но упорно заходит в тему и спрашивает а пойдет ли игра с новым патчем на его корыте
Дак в том то и дело, что он играет в 30 кадров в нее на вулкане)
Так чего они патч для этих карт не делают?!))))