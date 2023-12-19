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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 1 834 оценки

Для Alan Wake 2 вышло обновление 1.0.14 с различными исправлениями

monk70
Новости

Remedy Entertainment выпустила обновление 1.0.14 для Alan Wake 2 на Xbox Series, ПК и PS5, и этот патч появился после того, как на прошлой неделе было выпущено огромное обновление Final Draft, потому не ждите нового контента, кроме исправлений. Размер скачиваемых файлов составляет 420 МБ на PS5 и 1,6 ГБ на Xbox Series.

Примечания к патчу:

Глобальные

  • Исправлена ошибка, из-за которой игроки не могли получить улучшения вместимости инвентаря в роли Саги на берегу озера Колдрон и на рыбацкой пристани Брайт-Фоллс.

Новая игра плюс

  • Удалены дубликаты амулетов из инвентаря игрока.
  • Не позволяйте игрокам получать дубликаты амулетов.
  • НГ+теперь отслеживает открытия игроков из всех предыдущих игр, а не только из первого прохождения.
    • Если вы уже разблокировали НГ+, вам необходимо загрузить любую контрольную точку из сеанса, отличного от НГ+, прежде чем запускать НГ+.
    • Примечание. Вам также необходимо запустить совершенно новый файл сохранения НГ+, чтобы разблокировки вступили в силу, после загрузки старой контрольной точки из сеанса, отличного от НГ+.
  • Упрямая страница рукописи «Брайт-Фоллс» в бункерной лесной хижине обучена некоторым манерам и теперь готова к тому, чтобы игроки ее взяли в руки.
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
DeadRemix

Ждем этого неугомонного в комментах

1
agula98

При чем он во всех постах кричит, какая игра отстой но упорно заходит в тему и спрашивает а пойдет ли игра с новым патчем на его корыте

0
DeadRemix agula98

Дак в том то и дело, что он играет в 30 кадров в нее на вулкане)

0
РикоЧико

Так чего они патч для этих карт не делают?!))))

0