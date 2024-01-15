Инсайдер считает, что сериал по мотивам Alan Wake станет продолжением игр

Еще в мае 2022 года разработчики из студии Remedy Entertainment совместно с телекомпанией AMC объявили о работе над адаптацией хоррор-франшизы Alan Wake в виде сериала. Про шоу ничего не было слышно уже больше года, и в команде Remedy сохраняют молчание о нем даже после успешного релиза Alan Wake 2. Может показаться, что проект был в тихую отменен, но на самом деле работа над ним идет. По крайней мере, это утверждает инсайдер под ником thetipsterVG, который поделился новыми деталями сериала.
Согласно данным инсайдера, начало производства сериала по мотивам Alan Wake вряд ли получится назвать гладким. У создателей в начале пути возникли серьезные трудности, но сейчас им удалось их преодолеть, и работа над шоу идет в той или иной мере.
Автор утечек thetipsterVG убежден, что сериал не станет прямой экранизацией первой или второй части хоррора. По его мнению, в данный момент создатели намерены сделать через сериал продолжение оригинальных игр. Именно поэтому в создании сериала активно принимают участие Сэм Лейк и другие сценаристы Alan Wake. Также в актерском составе стоит ожидать знакомые лица. Например, главную роль в будущем сериале, вероятнее всего, отдадут Илкке Вилли, который исполнил главную роль в обеих играх.
Идея прикольная, вполне можно ввести новых персонажей, которые выбираются из обители/изучают её/пытаются разобраться — что за образы писателя всплывают и потом обнаруживаются тексты будущих событий. Мы ведь многого о тёмном месте не знаем.
А вот основную сюжетку игры лучше пусть не переносят и не адаптируют — будет повтор сюжета или расхождение, если сериал продолжит игру.
Мб, сняв этот сериал, Ремеди поймут, что им лучше снимать кино, чем делать игры, ибо АВ2 по сценарию и постановке - добротное полуартхаусное кинцо, но геймплей - унылый ппц
Согласен, такой геймплей в совокупе что есть в игре, все таки для "эстетов". Сериал бы лучше выглядил
Если Сага будет белой - то сериал точно будет бомбой.
Скорее Алекса Кейси будет играть темнокожий транс, чем "обелят" Сагу. Тем более в игре Сага выглядит органично.(Тем более, скорее всего, сюжетно обыгран ее цвет кожи)
можно не надо?
Господь Кринж и эти в сериалы... Это же всегда так хорошо заканчивалось...