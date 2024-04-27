Для Barotrauma вышло обновление "Кровь в воде" с новым режимом сложности

Пресловутый кооперативный хит Barotrauma — одна из тех игр, где играть злодеем весьма приятно. А с новым обновлением тем более: основная тема обновления «Кровь в воде» заключается в том, что различные системы и элементы игрового процесса становятся более сложными, а также их можно настраивать множеством новых способов.

«Кровь в воде» позволит новым игрокам ознакомиться с игрой, но при этом усложнит игру опытным игрокам. Помимо дополнительных вариантов сложности, обновление добавляет в Barotrauma новый контент: двух новых монстров, а вместе с ними и более агрессивное поведение для всех монстров, пересмотр системы событий, переработку медицинской системы и многое другое.

Barotrauma — это кооперативный 2D-симулятор подводной лодки, действие которого происходит на Европе, одной из лун Юпитера, с элементами Survival Horror и ролевой игры. В игре есть как многопользовательская, так и одиночная игра, а также очень активное сообщество, насчитывающее более 2,5 миллионов человек, владеющих игрой. Barotrauma известна и любима за свободу и сложность, которые она предоставляет, особенно в хорошо сбалансированном, иногда до смешного хаотичном многопользовательском режиме.