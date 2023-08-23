Мрачная обитель на свежих скриншотах Alan Wake 2

После демонстрации трейлера Alan Wake 2 студия Remedy Entertainment опубликовала свежую подборку скриншотов. Здесь представлен собственно сам Алан Уэйк, скитающийся во мраке таинственных локаций.
По словам разработчиков, по сравнению с первой частью Alan Wake 2 будет отличаться гораздо более мрачной атмосферой, а сам мир станет гораздо страшнее и загадочнее, что в целом неплохо отражено на скриншотах.
В 2010 году Алан Уэйк исчез после ужасающей встречи с некими сверхъестественными силами тьмы прямо во время отдыха на Тихоокеанском Северо-Западе вместе со своей женой Элис. Но Алан Уэйк не умер. Вот уже 13 лет он находится в темном и мрачном месте, в котором оживают его кошмары, страхи и истории. Все это время он пытается сохранить рассудок и написать рассказ, способный изменить окружающую реальность, в надежде найти выход. Однако до сих пор его усилия были тщетны и заканчивались неудачными попытками.
Alan Wake 2 выйдет 27 октября на PlayStation 5, Xbox Series и PC.
Нью-Йорк во мраке прекрасен.
Нуар прекрасен.
Батман какой-то
Ждем! Хотя первый я так и не осилил.
Судя по буквам V челы тоже за победу...
как же у вас в голове насрано...