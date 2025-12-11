ЧАТ ИГРЫ
Fortnite 25.07.2017
6.4 1 048 оценок

Ким Кардашьян ворвётся в Fortnite

butcher69 butcher69

Fortnite продолжает расширять свой звездный пантеон: скоро в игре появится Ким Кардашьян. В свежем тизере Epic Games показала два игровых облика звезды, а полный набор контента обещают раскрыть 13 декабря. Судя по традициям Fortnite, игроков могут ждать тематические предметы, эмоции и, возможно, отдельные задания.

Анонс совпал с насыщенным периодом для королевской битвы. Совсем недавно в игре вышла 10-минутная короткометражка «Месть Юки», основанная на вырезанной сюжетной линии «Убить Билла» Квентина Тарантино. А запуск седьмой главы привёл в Fortnite новые локации, боевой пропуск с героями культовых кинофраншиз и управляемые фургоны возрождения. Открывающее событие Zero Hour собрало в игре более 10 миллионов игроков одновременно.

Комментарии:  5
Даздрасен Дыклоп

Армянская проститутка в детской игрульке?

3
J a r v i s

Да это уже не детская игрулька, а самая настоящая свалка коллабораций

Пользователь ВКонтакте

Когда автор биографии Кардашьян Джерри Оппенгеймер критически отмечает, что у этой семьи «мало или вообще нет заметных талантов, кроме саморекламы», это звучит так, как будто искусство саморекламы не является настоящим талантом, и что слава, которую оно создает, каким-то образом незаслуженна.

Такое же мнение высказала телеведущая Барбара Уолтерс, которая не стеснялась в выражениях, упрекая Ким: «На самом деле ты не умеешь играть, ты не поешь, ты не танцуешь... У тебя нет никакого — прости меня — никакого таланта!»

// Great Muta

Sineus5

А что у нее есть, какие таланты кроме эффектной задницы которая с каждым годом стареет?

1
J a r v i s

И сколько кг косметики на неё нанесли? Она же уже супер старая должна быть ))