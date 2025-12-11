Ким Кардашьян ворвётся в Fortnite

Fortnite продолжает расширять свой звездный пантеон: скоро в игре появится Ким Кардашьян. В свежем тизере Epic Games показала два игровых облика звезды, а полный набор контента обещают раскрыть 13 декабря. Судя по традициям Fortnite, игроков могут ждать тематические предметы, эмоции и, возможно, отдельные задания.
Анонс совпал с насыщенным периодом для королевской битвы. Совсем недавно в игре вышла 10-минутная короткометражка «Месть Юки», основанная на вырезанной сюжетной линии «Убить Билла» Квентина Тарантино. А запуск седьмой главы привёл в Fortnite новые локации, боевой пропуск с героями культовых кинофраншиз и управляемые фургоны возрождения. Открывающее событие Zero Hour собрало в игре более 10 миллионов игроков одновременно.
