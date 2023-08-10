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Alan Wake 2 17.10.2023
8.4 519 оценок

Новый геймплей Alan Wake 2 покажут на Gamescom 2023

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butcher69
Новости

Alan Wake 2 будет присутствовать на выставке Gamescom 2023 с новой презентацией во время Opening Night Live - мероприятия, проводимого Джеффом Кили, которое будет транслироваться 22 августа с 21:00 по московскому времени.

Спустя несколько недель после геймплейного трейлера Alan Wake 2, показанного на Summer Game Fest 2023, новая глава серии от Remedy Entertainment станет главным героем нового интересного шоукейса в Кельне.

"Alan Wake находится в своем темном месте... не пропустите новое раскрытие Alan Wake 2 во время Gamescom 2023 Opening Night Live 22 августа", - написал Джефф Кили в своем Twitter.

В Alan Wake 2, отличающейся меньшим количеством боевых действий и более медленным темпом, чем в первой главе, будет использована динамика хорроров на выживание, рассказывающая о прохождении кампании с двух разных точек зрения.

Мы сможем играть за Алана Уэйка или агента Саги Андерсон, свободно переключаясь между персонажами и сталкиваясь с различными ситуациями.

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