Обновление Alan Wake 2 добавляет выбор главы, возможность снизить интенсивность скримеров

Первое обновление 2024 года от Remedy Entertainment для Alan Wake 2 уже доступно на PS5, Xbox Series X/S и PC. Оно добавляет функцию "Выбора главы", позволяющую игрокам возвращаться к ранее пройденным главам, чтобы найти коллекционные предметы или предметы, пропущенные ранее. Те, кто боится проходить игру заново для получения трофеев и достижений, могут расслабиться.
Независимо от вашего прохождения, в игру будет загружено заранее созданное сохранение с инвентарем в соответствии с миссией. При этом ручные сохранения сохраняются. Еще одно замечательное нововведение — возможность снизить визуальную и звуковую интенсивность скримеров.
В остальном обновление предлагает исправления ошибок и улучшения пользовательского интерфейса, включая предварительный просмотр изображений для многих графических настроек, подсчет найденных манускриптов по главам в "Чертогах разума" и многое другое. С полным списком примечаний к патчу можно ознакомиться здесь.
Более подробную информацию об игре Alan Wake 2 вы можете найти в нашем обзоре. В разработке находятся два дополнения - Night Springs, которое выйдет в конце весны 2024 года, и The Lakehouse, релиз которого пока не назначен. А сбор средств на неофициальную русскую озвучку был успешно завершен не так давно.
наконец-то! до сих пор помню эти бесячие скримеры, которые не пугали, а раздражали. особенно много их было в госпитале
Бабушка Синтия запомнилась мне сильнее всего (и не в хорошем смысле))
Она раздражала ужасно
Без скримеров играть не интересно.
А там были скримеры? ) Не заметила даже.
Где там скримеры, на советских диапроекторах для детишек ( плёночных фильмоскопах) скримеры были и то страшнее, а интенсивность сетчатых шейдеров они там не хотят понизить..
А разве там много сриммеров? 1 или 2 я помню только.