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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 023 оценки

Подписчикам PS Plus Deluxe теперь доступна 3-часовая пробная версия Alan Wake 2

Gruz_
Новости

Тот, кто еще не играл в Alan Wake 2, может получить представление о том, что представляет собой игра от Remedy. Сиквел, номинированный на премию "Игра года 2023", можно опробовать в течение трех часов в пробной версии в каталоге PS Plus Deluxe.

В игре писатель Алан Уэйк затерялся в "кошмаре за пределами нашего мира", а офицер ФБР Сага Андерсон станет еще одним играбельным персонажем. Геймплей будет представлен с двух точек зрения, а насладиться началом приключения вы можете по приведенной ниже ссылке:

Alan Wake 2 - пробная версия PS Plus Deluxe

Андерсон и Уэйк — два героя, идущих разными путями в двух раздельных реальностях, но в глубине души их связывает нечто, что они сами не могут понять: своими действиями и поступками они отражают друг друга... влияя на окружающие их миры.

Как указано в PS Store, это полный файл игры, и каждый, кому захочется испытать игру, получит возможность перенести свой прогресс по истечении трех часов. Правда, для продолжения кампании придется купить полную версию игры.

-5
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
001fess

платные демки в ультра подписке, скоро эксклюзивный онлайн так же там будет.

5
кум кумич

Стим и торренты:

0
warp 37

Эх, ПК-версию в Steam бы.

-4
Qoold

Тебе плохо? Она в торренте уже сто лет лежит.

3
warp 37 Qoold

Я не ворую игры.

-5
кум кумич warp 37

Так это же не воровство, а пробник перед покупкой)

0
warp 37 кум кумич

А где покупать-то?

-1
Rensky27 warp 37

тогда воруй

0