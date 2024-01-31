Подписчикам PS Plus Deluxe теперь доступна 3-часовая пробная версия Alan Wake 2

Тот, кто еще не играл в Alan Wake 2, может получить представление о том, что представляет собой игра от Remedy. Сиквел, номинированный на премию "Игра года 2023", можно опробовать в течение трех часов в пробной версии в каталоге PS Plus Deluxe.
В игре писатель Алан Уэйк затерялся в "кошмаре за пределами нашего мира", а офицер ФБР Сага Андерсон станет еще одним играбельным персонажем. Геймплей будет представлен с двух точек зрения, а насладиться началом приключения вы можете по приведенной ниже ссылке:
Alan Wake 2 - пробная версия PS Plus Deluxe
Андерсон и Уэйк — два героя, идущих разными путями в двух раздельных реальностях, но в глубине души их связывает нечто, что они сами не могут понять: своими действиями и поступками они отражают друг друга... влияя на окружающие их миры.
Как указано в PS Store, это полный файл игры, и каждый, кому захочется испытать игру, получит возможность перенести свой прогресс по истечении трех часов. Правда, для продолжения кампании придется купить полную версию игры.
платные демки в ультра подписке, скоро эксклюзивный онлайн так же там будет.
Стим и торренты:
Эх, ПК-версию в Steam бы.
Тебе плохо? Она в торренте уже сто лет лежит.
Я не ворую игры.
Так это же не воровство, а пробник перед покупкой)
А где покупать-то?
тогда воруй