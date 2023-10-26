Технические специалисты из Digital Foundry рассмотрели PS5-версию Alan Wake 2

Игра Alan Wake 2 уже почти вышла, и она не только великолепна (если верить журналистам), но и представляет собой настоящий визуальный праздник на ПК, если у вас есть мощное "железо", необходимое для ее запуска. А что же с консолями? В последнее время многие игры высокого класса заставляют даже консоли текущего поколения работать на пределе своих возможностей, и Alan Wake 2, возможно, является самым впечатляющим визуальным экспонатом на сегодняшний день, так как же игра справляется с этой задачей? Сотрудники Digital Foundry попробовали испытать версию Alan Wake 2 для PS5 (впечатления от Xbox Series X/S будут представлены позже), и результаты оказались несколько неоднозначными.

С точки зрения базового визуального качества версия Alan Wake 2 для PS5 выглядит вполне сопоставимой с версией для ПК на максимальных настройках по геометрии, детализации и т.д. Единственное, что упущено, - это функции трассировки лучей из ПК-версии, включающие отражения и трассировку контуров. Ожидайте, что отражения и тени на PS5 будут менее качественными. С другой стороны, лишь очень небольшой процент игроков на ПК сможет играть в игру со всеми этими "примочками". В реальности же многие игроки на ПК, даже с относительно мощными GPU, будут играть примерно на тех же визуальных настройках, что и на PS5.

Что касается разрешения и производительности, то Alan Wake 2 на PS5 предлагает как режим качества с частотой 30 кадров в секунду, так и режим производительности с частотой 60 кадров в секунду. В режиме "Качество" разрешение составляет всего 1272p, при этом для повышения разрешения до 4K используется FSR2, а в режиме "Производительность" - всего 872p, при этом FSR2 используется для повышения разрешения до 1440p. Повышение разрешения с помощью FSR не так безупречно, DF обнаруживает большое количество алиасинга, особенно в режиме Performance. Что касается производительности, то режим качества в основном держится на уровне 30 кадров в секунду, особенно в помещениях, но на улице может проседать на несколько кадров (обычно менее 5 кадров в секунду). Режим производительности в целом аналогичен - стабильные 60 кадров в секунду в помещениях, но в некоторых местах на открытом воздухе частота падает до 50 кадров в секунду.

В целом PS5-версия Alan Wake 2 выглядит довольно солидно, особенно по сравнению с теми проблемами, которые были у Control на консолях. За исключением тех немногих, чьи консоли способны работать с полной трассировкой траектории, консольная версия игры выглядит вполне сравнимо с ПК. Тем не менее, если присмотреться, то можно заметить, что Remedy немного напряглась, чтобы заставить игру работать на консолях текущего поколения.

Alan Wake 2 выйдет на ПК, Xbox Series X/S и PS5 27 октября.