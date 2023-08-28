Тьма уже близко! Студия GamesVoice представила новый дублированный трейлер Alan Wake 2

Студия GamesVoice представила дублированный геймплейный трейлер Alan Wake 2 спустя неделю после его показа на Gamescom 2023 Opening Night LIVEGamescom 2023 Opening Night LIVE, которая прошла 22 августа.
Это не означает, что проект обязательно пойдёт в работу, но сейчас мы думаем над тем, чтобы взяться за один из крупных осенних релизов. Что именно это будет? Пока сами не знаем.
Писателя Алана Уэйка озвучил Сергей Пономарёв известный по многим игровым и кино проектам, например, голос Эйвора из игры Assassin's Creed Valhalla.
Команда переводчиков решила напомнить о своем интересе к данному проекту, но сперва они хотят закрыть сборы для русского озвучивания игры Star Wars Jedi: Survivor.
Релиз игры Alan Wake 2 состоится 27 октября 2023 года, а не 17 октября, как планировалось изначально.
По братски, хватит уже браться за миллион проектов, доведите уже до конца хотя бы один из анонсированных еще сто лет назад)
Баблишка хотят срубить по быстрому как всегда
Так они и не брались за нее, просто дублировали трейлер. Они пока сборы на джедая не закроют, не смогут новые открыть.
👍👍👍
Изумительная озвучка, молодцы!
Это пиратская озвучка?
Удачной охоты, мистер Уик
Хорошо, что в игре этого бубляжа не будет