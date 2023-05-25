Трейлер Alan Wake 2 был "на 100% запущен на PS5", заявляет Remedy ©

Во время вчерашней демонстрации PlayStation, Alan Wake 2 получил свой первый геймплейный трейлер, и, по словам Remedy, этот трейлер был полностью запущен на PlayStation 5.



Геймплейный трейлер, показанный во время демонстрации Sony, был впечатляющим, и директор по коммуникациям Remedy Томас Пуха (Thomas Puha) написал в твиттере, чтобы уточнить, что этот трейлер не был запущен на мощном ПК. Показанный трейлер был "на 100%" запущен на консоли Sony. Пуха добавил, что в Alan Wake 2 команда стремится выпустить самую красивую игру 2023 года.

Трейлер Alan Wake 2 на PlayStation Showcase был на 100% запущен на PlayStation 5". Я хочу обратить на это внимание. Мы действительно говорили в 2021 году, что будем сильно продвигать графику в этой игре. Я думаю, что в 2023 году у нас будет самая красивая игра.