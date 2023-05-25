Трейлер Alan Wake 2 был "на 100% запущен на PS5", заявляет Remedy

Во время вчерашней демонстрации PlayStation, Alan Wake 2 получил свой первый геймплейный трейлер, и, по словам Remedy, этот трейлер был полностью запущен на PlayStation 5.
Геймплейный трейлер, показанный во время демонстрации Sony, был впечатляющим, и директор по коммуникациям Remedy Томас Пуха (Thomas Puha) написал в твиттере, чтобы уточнить, что этот трейлер не был запущен на мощном ПК. Показанный трейлер был "на 100%" запущен на консоли Sony. Пуха добавил, что в Alan Wake 2 команда стремится выпустить самую красивую игру 2023 года.
Трейлер Alan Wake 2 на PlayStation Showcase был на 100% запущен на PlayStation 5". Я хочу обратить на это внимание. Мы действительно говорили в 2021 году, что будем сильно продвигать графику в этой игре. Я думаю, что в 2023 году у нас будет самая красивая игра.
Remedy делают хорошие игры и не лицемерят в тяжелее времена. Желаю им удачи))
Вопрос, за кого будем играть. Графика конечно так себе, скорее всего временно, Control в этом плане хорош.
Ну ролик выглядит намного интереснее Control. Хотя стоит его запустить, потом не оторваться.
Control был неким тестом перед Alan Wake II. И естественно, Алан выглядит куда лучше, тем более разнообразные локации позволят насладиться хорошей картинкой.
Пушка трейлер, и плевать что думают другие.