на главную
об игре
Alan Wake 2 27.10.2023
8.1 1 149 оценок

В новом патче для Alan Wake 2 исправлено более 200 ошибок и принесены извинения за "очень раздражающую" ошибку

Gruz_

В новом патче для Alan Wake 2 в версиях для PS5, Xbox Series X и PC было исправлено более 200 ошибок и компания Remedy попросила прощения за ошибку, которая, по ее признанию, особенно сильно раздражала.

В отличие от последнего патча для Alan Wake 2, в котором содержались лишь расплывчатые "исправления ошибок" и "более дружелюбное сообщение об ошибке", в последнем патче все подробно перечислено. В нем можно найти много интересного: от общих улучшений, таких как "незначительная доработка геймплея" и "улучшение освещения", до более специфических исправлений, связанных с такими проблемами, как вылет персонажей из игрового мира или их застревание в определенном окружении.

В частности, одно из таких исправлений просто не может не рассмешить. "Исправлена проблема, из-за которой эхо в лобби отеля Оушнвью не правильно позиционировалось (это очень раздражало, мы приносим свои извинения)". Мы прощаем вас, Remedy. Мы прощаем вас.

Если в Alan Wake 2 у вас есть какие-то конкретные проблемы, которые мешали вам играть, вы можете ознакомиться с полной версией патча на сайте Remedy, чтобы узнать, были ли они исправлены. Как уже неоднократно сообщалось, большое количество ошибок в Alan Wake 2 было больным вопросом, несмотря на положительные отзывы критиков и игроков.

Отрадно видеть, что Remedy усердно работает над таким масштабным патчем всего через несколько дней после запуска, тем более что проблемы с производительностью здесь действительно относительно небольшие по сравнению с некоторыми другими играми, упоминать которых в данном случае не хочется.

И хотя в следующем году к Alan Wake 2 выйдут два дополнения, выпустив игру, Remedy уже начинает переключать свое внимание на другие проекты, в том числе на безымянный сиквел Control, который пока находится на стадии ""подтверждения концепции"", ремейк Max Payne, который "перешел на стадию готовности к производству", и еще кое-какие проекты.

52
95
Комментарии: 95
Ваш комментарий
Сергей Понащенко

Жаль, что оптимизация для разрабов считается хорошей.. И править они даже и не думают.

41
Денис Исламов

Согласен. В графике ничего сверхкрутого, а требования зашкаливают. На высоких с лучами в фулл хд на 3070 местами ложит до 30 кадров

14
sensonokao Денис Исламов

Зачем в этой игре вообще включать трассировку? Тут и так темно и разница минимальная

2
Денис Исламов sensonokao

Тени интересней падают, отражение прикольно выглядит. Да и вообще, если есть эта технология то почему бы не воспользоваться ей? Нахрен я тогда этот кусок фуфла собирал за такие бабки бешенные

3
KОTYA Денис Исламов

Лучше графона чем тут, я не видал

-4
sensonokao Денис Исламов

я согласен ну 3070 это всё не вытащит. тут нужна минимум 3080ti для комфорта

0
csander2025

Описание патча.

Спойлер

Обновление 08 содержит более 200 индивидуальных улучшений и исправлений в игре.

Глобальный

-Различные исправления локализации, такие как улучшенные тайминги субтитров для всех языков

–Улучшенный локализованный звук для кинематографа в реальном времени

–Различные улучшения, связанные со звуком, и дополнительная полировка

–Улучшена синхронизация губ в некоторых случаях

–Исправлены различные графические проблемы в средах

–Исправлены различные незначительные ошибки в кинематографии

–Незначительные улучшения сглаживания изображений в режиме производительности и Xbox Series S

–Улучшенное освещение

-Исправлены ошибки освещения в нескольких местах

–Различные исправления, связанные с пользовательским интерфейсом, и дополнительная полировка

–Различные исправления и улучшения игрового процесса

–Незначительная доработка игрового процесса

–Улучшено автоматическое прицеливание для конкретных обстоятельств

–Исправлены редкие проблемы с анимацией персонажей игроков

–Исправлены различные проблемы в панели задач

–Исправлены различные проблемы с картой

– Исправлено несколько разговоров, которые не запускались и, таким образом, блокировали дальнейший прогресс

-Исправлен выбор диалога Роуз, который иногда нельзя было выбрать, блокируя прогресс

–Исправлена редкая ошибка, из-за которой строки Саги не воспроизводились при переходе в участок шерифа, блокируя прогресс

–Устранена потенциальная проблема, из-за которой игрок застревал в учебнике по кейс-борду

–Исправлены награды за разведку маяка

Конкретная миссия

приглашение:

-Исправлена ошибка, из-за которой Сага могла застревать в окружающей среде (“Сумасшедший лес”)

КЕЙСИ:

-Исправлена потенциальная проблема, из-за которой игроки могли застревать при падении с лестниц

-Исправлены потенциальные проблемы с темным присутствием (оно остается угрозой)

-Исправлен редкий сбой

ФИЛЬМ ЗЕЙНА:

-Исправлена ошибка, из-за которой Алан мог проваливаться сквозь окружение

царапина:

-Исправлена ошибка, из-за которой Сага могла провалиться сквозь мир

-Исправлена ошибка, из-за которой ворота могли блокироваться после перезагрузки сохраненной игры, в результате чего игроку блокировался прогресс

-Исправлена ошибка, из-за которой в редких случаях игрок мог оказаться за пределами игрового мира при открытии карты

-Исправлена ошибка, из-за которой в редких случаях невозможно было получить ключ от маяка

МЫ ПОЕМ:

-Исправлена ошибка, из-за которой Алан мог застрять в окружающей среде

КОМНАТА 665:

-Исправлена ошибка, из-за которой эхо в лобби отеля Oceanview не корректно выравнивалось (это действительно раздражало; приносим извинения)

МАСКИ:

-Исправлена ошибка, из-за которой, если игрок выполнял определенные задания в непредсказуемом порядке, прогресс миссии мог быть заблокирован

ПРАЗДНИК ОЛЕНЕЙ:

-Исправлена ошибка (к большому огорчению Роуз) с реквизитом, связанным с физикой, который мог блокировать игрока и останавливать прогресс

приходить домой:

-Исправлена ошибка, из-за которой игрок в редких случаях не мог выйти из модулей взаимодействия с радио, телевидением или рукописью.

Специфичный для ПК

-Добавлена поддержка перетаскивания инвентаря

–Исправлена ошибка, которая могла приводить к сбросу настроек графики при запуске игры

–Улучшена логика работы с окнами ПК

–Исправлено, что курсор мыши иногда не появлялся в меню

Предыдущие обновления:

31 октября:

С этим последним обновлением для Xbox теперь поддерживается паритет между версиями для ПК, PS5 и Xbox.

Серия Xbox (1.0.0.7)

Исправления ошибок

Исправления локализации

30 октября:

ПК (1.0.6)

Исправления ошибок

Исправления локализации

Значительно более дружелюбное сообщение об ошибке, когда стороннее программное обеспечение останавливает запуск игры.

PlayStation 5 (1.00.05)

Исправления ошибок

Исправления локализации

Серия Xbox (1.0.0.4)

Исправления ошибок

Исправлены многочисленные визуальные проблемы

Исправлены многочисленные проблемы, связанные с пользовательским интерфейсом

Исправлена ошибка, из-за которой игроки могли застревать во взаимодействиях и не выходить

28
DenisVTR

Интересно, карта норм грузится теперь. Вообще всё что раздражало это резкие подлагивание, типа играешь всё плавно и тд, но стоит воспроизвестись кат-сцене, перейти в спец комнату, открыть карту, короче хоть как то переключится с геймплея и обратно сразу хоть на короткое время но всё же начинаются подлагивание, что максимально раздражает. Ну хоть исправили рассинхрон сабов с озвучкой
Ждём тут на ПГ сам патч)

8
Ang Dark

"очень раздражающая" ошибка - пока остается требование к AVX2 -_-

6
DeadRemix

Мб пора перестать сидеть на ведрах!И подобных ошибок не будет.. к слову на том же озоне можно купить мать+проц+озу за 5-6к…, зион и ддр4 , который будет лучше того ведра, которое не поддерживает авх2 и с памятью ддр3

-2
rujurist

а здесь кто нибудь патч выложит?

4
Илья Ляпин

на сайте ElAmigos чекай

3
sensonokao

https://pixeldrain.com/u/XQ4kWQwq

0
Илья Ляпин

"как вылет персонажей из игрового мира" за это спасибо

4
Kartman9

Оптимизон принесли?

3
7fps

оптимизон в сделку не входил. не принесли. да и вряд ли он сильно изменится теперь с новыми патчами.

7
kotasha

А его и не будет, да и игра вышла в epic games они им и так заплатили, никто плохих отзывов им напишет как в стим.

1
Xstranger

В стиле Тодда Говарда. Купи хороший ПК.

0
DarkoLay

Оптимизацию правили не ?

2
Well-offZin

Обнови ведро!

0
DarkoLay Well-offZin

Да что ты говоришь? В лесу где говорили самая загруженная локация стабильные 60. А в городе при резких поворотах камеры постоянно просадки до 50-55 нм любых настройках. При этом система вообще не загружена. У меня 6700xt. Куда ещё обновлять?

0
Вонави Иванов DarkoLay

На 7900XTX обновляй хд .

0
XalimoV

Субтитры бесят то спойлерят и переводят то о чем даже еще не говорят то вообще не появляются, да и в принципе перевод субтитров довольно корявый.

2
AlluringJake

Ремеди красавцы! Создали наверно лучший сурвайвл-хоррор в истории, атмосфера в игре просто зашкаливает, очень крутая игра!

2
Xstranger
очень крутая игра!
0
001fess

придётся брать на замену 1060 4060ти, сукака...

1
Олег Фамилия

Ну обновляться все равно пора бы уже.

3
Олег Фамилия

Кстати выпустили мод добавляющий апи вулкан который увеличивает производительность на старых картах, сильно ситуация вряд ли изменит но попробовать можно

1
Олег Фамилия

https://www.playground.ru/alan_wake_2/file/alan_wake_2_rendering_cherez_vulkan_api_optimizatsiya_dlya_staryh_videokart_serii_gtx10_16-1660786

0
tesla707

4060 и без ти с ней днище полное - 8 линий pci-ex и шина 128 бит.. в 2023 году? серьёзно?!

хуанг продаёт вонючий апскейлинг, а не видеокарты.

12
sensonokao tesla707

в любом случае лучше взять 4060 чем 3060

2
solomonkain

Современные разрабы https://www.youtube.com/watch?v=21jNmiBSEXE

1
vzglydizugla

Озвучка стремная.

-1
alexmegaking

а карта которая не прогружается на норм железе и ссд?))

1
makoc

список радует, ждем когда сольют

0
Комментарий удален
Zodyak

Причину тут анрил, когда у Ремеди свой движок?

5
ONEEX Zodyak

Почему-то показалось, что UE5. Но это не отменяет факт о играх на UE5.

0
Xstranger ONEEX
1
tvorog8088

И так 2 главы осталось пройти, второй раз буду проходить уже с озвучкой.

0
bohdan2015

я до Инициации 7 дошел) но я за Сагу не играл с разделения. Получается если закончится за Алана, то всё равно переключится за Сагу геймплей уже сам?

1
tvorog8088 bohdan2015

После фоток в коробке у статуи у Алана стопор и надо переключаться на Сагу.

0
Arno_Dorrian

застрял на моменте когда Алан вылез из воды, нужно ходить по пляжу и искать улики

0
Mr Grand

Там не только по пляжу надо ходить, там всю локацию заново надо оббегать почти что, потому что многие затопленные участки освободились от воды и вот их нужно исследовать.

1
Arno_Dorrian Mr Grand

спасибо)

0
RelexGround Mr Grand

не нужно а можно

0
SkyraX

этот ужасный кал лагает даже на минималках, ужасный рассинхрон звука и картинки в катсценах, заикающийся звук, верните времена пс1, когда игры были вылизанными и патчи были невозможны

0
sensonokao

Полностью прошел игру и не было никакого рассинхрона и с субтитрами было всё в порядке и багов ни разу не видел.. МАГИЯ! Игра стоит на ссд м.2

1
lHumaNl

Во времена PS1 не было интернета, а также, игры грузились с CD диска. То есть, патчи тупо возможности не было ставить. Только если высылать новые копии дисков владельцам, что для издателя адовый ад. И поэтому у разрабов не было иного выхода, кроме как максимально отлаживать свои игры. Но если ты думаешь, что все было идеально, то ты сильно ошибаешься. Было большое кол-во игр которые на консольках лагали (привет многим тайтлам с PS1 которые спокойно просаживались до 15FPS). Баги также были. И да, на ПК патчи частенько выходили. Я даже помню, как их с дисков Игромании ставил за не имением интернета на тот момент. Просто, мы все запомнили исключительно с положительной стороны, а калла там также хватало. Да, не так много, как сейчас, но и далеко не идеально.

А что касается "На современном железе лагает" же. Вспомните, как себя вели Crysis, Stalker, Doom 3, Fear, Condemned, Black, Alone in the Dark, на максимальных настройках на актуальном тогда железе на релизе.

Ну а по AW2. Ну... Меня FPS вполне устраивает. Правда, у меня RTX4070.

0
RelexGround lHumaNl

на 3060ti всё ок

0
DeadRemix lHumaNl

согласен, но раньше и требования у людей были меньше, я помню как игры проходил в 20-25 фпс, из последнего, что относительно не так давно было, это был фаркрай 3 на релизе, ибо на тот момент не было норм компа , да и было лет 15-16 и нормально игралось в 25 фпс, а щас меньше 60 не воспринимаю)

0
Nike090

выложите патч здесь

0
akunamatatas

https://pixeldrain.com/u/t87g9zuq

3
Arksyn akunamatatas

ошибку выкидывает при установке... хотя игра 1.06

0
akunamatatas Arksyn

Видимо с твоим репаком не хочет дружить

0
pckot01 akunamatatas

Вот за это ваще от души благодарю, а то хep где дождёшься

0
KIIIL akunamatatas

установка тупо в директорию? А то тоже ошибку пишет

1
1barac9U7ada7

Да нет никакой информации про дату выхода этого патча, видимо это просто анонс.

0
Незнайка на Земле4444

ФПС хоть повысился? стоит играть с моей 1650 супер?

0
XalimoV

Что то сомнительно, если пойдет то совсем на минималках в 20-25 фпс.

0
Незнайка на Земле4444 XalimoV

тогда нах такую игру...удивляет что Red Dead Redemption 2 на выскоих играл,отличная оптимизация,огромный открытый мир и всё чётко работало,а эта коридорная тутфа будет тупить или коридорный новый Lords of the Fallen играл его на низких-средних и то фризы и баги постоянно были

-1
bohdan2015

Что за ошибка с эхом? не видел её)

0
AntilaBOOM

Кто-то в курсе НГ+ с каким патчем завезут?

0
Basil Lawliet

так и не работает с этого места дальше прохождение.... "Разработать новый план" , хотя версия обновилась... Начинать игру с начала не хочется, когда всё почти нашел в игре из дополнительного

0
Gridon

Ну хоть извинились за одну ошибку а остальные как всегда исправят к чемпионату мира по программированию в 2036 году. И оптимизация только в следующей жизни будет . А вы все ещё верите разработчикам, моделируйте лохов ребятушки, скиньте денежек в премиум аккаунт на епик стор, там вам за бабки сделают разговаривающего Алана Уэйка на русском языке. А то что на ваших плойках одни слайдшоу - это потому что вы бедные и живёте в хрущёвке, ну актриса которая озвучивала розу - она вообще съела всю оптимизацию игры всех платформ мира, вот вам и тормоза.

0
treffff

Невозможность запустить на некоторых системах исправили?

0
DeadRemix

Мб надо все таки систему обновить уже? В 23 году то… , а не писать «исправили невозможность запустить» правильнее будет « добавили возможность запуска игры на моем ведре?»

0
UnstableWood

Кусок неоптимизированного мыльного калла. Кто им такие оценки ставит.? 2 из 10ти

-1
4de

То есть принесли извинения за то что сделали такую душную игру и назвали это survival horror?

-3
Twitch Stream Moments

Этот мусор ещё жив?

-36
Илья Ляпин

живи брат, не умирай

11
Wing42 Илья Ляпин

У этого прыщавого додика все игры мусор, просто зайди посмотри его комменты: мамкин критик явно недоволен индустрией :D

5
GlamDodgeX Wing42

хах! я почитал, Вы правы он на всю игровую индустрию обижен!

2
Илья Ляпин GlamDodgeX

он просто дро..т на IRL стримы

0
GlamDodgeX Илья Ляпин

"IRL стримы" это что? ( я правда не понял Вас)

0