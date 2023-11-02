В новом патче для Alan Wake 2 исправлено более 200 ошибок и принесены извинения за "очень раздражающую" ошибку

В новом патче для Alan Wake 2 в версиях для PS5, Xbox Series X и PC было исправлено более 200 ошибок и компания Remedy попросила прощения за ошибку, которая, по ее признанию, особенно сильно раздражала.
В отличие от последнего патча для Alan Wake 2, в котором содержались лишь расплывчатые "исправления ошибок" и "более дружелюбное сообщение об ошибке", в последнем патче все подробно перечислено. В нем можно найти много интересного: от общих улучшений, таких как "незначительная доработка геймплея" и "улучшение освещения", до более специфических исправлений, связанных с такими проблемами, как вылет персонажей из игрового мира или их застревание в определенном окружении.
В частности, одно из таких исправлений просто не может не рассмешить. "Исправлена проблема, из-за которой эхо в лобби отеля Оушнвью не правильно позиционировалось (это очень раздражало, мы приносим свои извинения)". Мы прощаем вас, Remedy. Мы прощаем вас.
Если в Alan Wake 2 у вас есть какие-то конкретные проблемы, которые мешали вам играть, вы можете ознакомиться с полной версией патча на сайте Remedy, чтобы узнать, были ли они исправлены. Как уже неоднократно сообщалось, большое количество ошибок в Alan Wake 2 было больным вопросом, несмотря на положительные отзывы критиков и игроков.
Отрадно видеть, что Remedy усердно работает над таким масштабным патчем всего через несколько дней после запуска, тем более что проблемы с производительностью здесь действительно относительно небольшие по сравнению с некоторыми другими играми, упоминать которых в данном случае не хочется.
И хотя в следующем году к Alan Wake 2 выйдут два дополнения, выпустив игру, Remedy уже начинает переключать свое внимание на другие проекты, в том числе на безымянный сиквел Control, который пока находится на стадии ""подтверждения концепции"", ремейк Max Payne, который "перешел на стадию готовности к производству", и еще кое-какие проекты.
Жаль, что оптимизация для разрабов считается хорошей.. И править они даже и не думают.
Согласен. В графике ничего сверхкрутого, а требования зашкаливают. На высоких с лучами в фулл хд на 3070 местами ложит до 30 кадров
Зачем в этой игре вообще включать трассировку? Тут и так темно и разница минимальная
Тени интересней падают, отражение прикольно выглядит. Да и вообще, если есть эта технология то почему бы не воспользоваться ей? Нахрен я тогда этот кусок фуфла собирал за такие бабки бешенные
Лучше графона чем тут, я не видал
я согласен ну 3070 это всё не вытащит. тут нужна минимум 3080ti для комфорта
Описание патча.
Обновление 08 содержит более 200 индивидуальных улучшений и исправлений в игре.
Глобальный
-Различные исправления локализации, такие как улучшенные тайминги субтитров для всех языков
–Улучшенный локализованный звук для кинематографа в реальном времени
–Различные улучшения, связанные со звуком, и дополнительная полировка
–Улучшена синхронизация губ в некоторых случаях
–Исправлены различные графические проблемы в средах
–Исправлены различные незначительные ошибки в кинематографии
–Незначительные улучшения сглаживания изображений в режиме производительности и Xbox Series S
–Улучшенное освещение
-Исправлены ошибки освещения в нескольких местах
–Различные исправления, связанные с пользовательским интерфейсом, и дополнительная полировка
–Различные исправления и улучшения игрового процесса
–Незначительная доработка игрового процесса
–Улучшено автоматическое прицеливание для конкретных обстоятельств
–Исправлены редкие проблемы с анимацией персонажей игроков
–Исправлены различные проблемы в панели задач
–Исправлены различные проблемы с картой
– Исправлено несколько разговоров, которые не запускались и, таким образом, блокировали дальнейший прогресс
-Исправлен выбор диалога Роуз, который иногда нельзя было выбрать, блокируя прогресс
–Исправлена редкая ошибка, из-за которой строки Саги не воспроизводились при переходе в участок шерифа, блокируя прогресс
–Устранена потенциальная проблема, из-за которой игрок застревал в учебнике по кейс-борду
–Исправлены награды за разведку маяка
Конкретная миссия
приглашение:
-Исправлена ошибка, из-за которой Сага могла застревать в окружающей среде (“Сумасшедший лес”)
КЕЙСИ:
-Исправлена потенциальная проблема, из-за которой игроки могли застревать при падении с лестниц
-Исправлены потенциальные проблемы с темным присутствием (оно остается угрозой)
-Исправлен редкий сбой
ФИЛЬМ ЗЕЙНА:
-Исправлена ошибка, из-за которой Алан мог проваливаться сквозь окружение
царапина:
-Исправлена ошибка, из-за которой Сага могла провалиться сквозь мир
-Исправлена ошибка, из-за которой ворота могли блокироваться после перезагрузки сохраненной игры, в результате чего игроку блокировался прогресс
-Исправлена ошибка, из-за которой в редких случаях игрок мог оказаться за пределами игрового мира при открытии карты
-Исправлена ошибка, из-за которой в редких случаях невозможно было получить ключ от маяка
МЫ ПОЕМ:
-Исправлена ошибка, из-за которой Алан мог застрять в окружающей среде
КОМНАТА 665:
-Исправлена ошибка, из-за которой эхо в лобби отеля Oceanview не корректно выравнивалось (это действительно раздражало; приносим извинения)
МАСКИ:
-Исправлена ошибка, из-за которой, если игрок выполнял определенные задания в непредсказуемом порядке, прогресс миссии мог быть заблокирован
ПРАЗДНИК ОЛЕНЕЙ:
-Исправлена ошибка (к большому огорчению Роуз) с реквизитом, связанным с физикой, который мог блокировать игрока и останавливать прогресс
приходить домой:
-Исправлена ошибка, из-за которой игрок в редких случаях не мог выйти из модулей взаимодействия с радио, телевидением или рукописью.
Специфичный для ПК
-Добавлена поддержка перетаскивания инвентаря
–Исправлена ошибка, которая могла приводить к сбросу настроек графики при запуске игры
–Улучшена логика работы с окнами ПК
–Исправлено, что курсор мыши иногда не появлялся в меню
Предыдущие обновления:
31 октября:
С этим последним обновлением для Xbox теперь поддерживается паритет между версиями для ПК, PS5 и Xbox.
Серия Xbox (1.0.0.7)
Исправления ошибок
Исправления локализации
30 октября:
ПК (1.0.6)
Исправления ошибок
Исправления локализации
Значительно более дружелюбное сообщение об ошибке, когда стороннее программное обеспечение останавливает запуск игры.
PlayStation 5 (1.00.05)
Исправления ошибок
Исправления локализации
Серия Xbox (1.0.0.4)
Исправления ошибок
Исправлены многочисленные визуальные проблемы
Исправлены многочисленные проблемы, связанные с пользовательским интерфейсом
Исправлена ошибка, из-за которой игроки могли застревать во взаимодействиях и не выходить
Интересно, карта норм грузится теперь. Вообще всё что раздражало это резкие подлагивание, типа играешь всё плавно и тд, но стоит воспроизвестись кат-сцене, перейти в спец комнату, открыть карту, короче хоть как то переключится с геймплея и обратно сразу хоть на короткое время но всё же начинаются подлагивание, что максимально раздражает. Ну хоть исправили рассинхрон сабов с озвучкой
Ждём тут на ПГ сам патч)
"очень раздражающая" ошибка - пока остается требование к AVX2 -_-
Мб пора перестать сидеть на ведрах!И подобных ошибок не будет.. к слову на том же озоне можно купить мать+проц+озу за 5-6к…, зион и ддр4 , который будет лучше того ведра, которое не поддерживает авх2 и с памятью ддр3
а здесь кто нибудь патч выложит?
на сайте ElAmigos чекай
https://pixeldrain.com/u/XQ4kWQwq
"как вылет персонажей из игрового мира" за это спасибо
Оптимизон принесли?
оптимизон в сделку не входил. не принесли. да и вряд ли он сильно изменится теперь с новыми патчами.
А его и не будет, да и игра вышла в epic games они им и так заплатили, никто плохих отзывов им напишет как в стим.
В стиле Тодда Говарда. Купи хороший ПК.
Оптимизацию правили не ?
Обнови ведро!
Да что ты говоришь? В лесу где говорили самая загруженная локация стабильные 60. А в городе при резких поворотах камеры постоянно просадки до 50-55 нм любых настройках. При этом система вообще не загружена. У меня 6700xt. Куда ещё обновлять?
На 7900XTX обновляй хд .
Субтитры бесят то спойлерят и переводят то о чем даже еще не говорят то вообще не появляются, да и в принципе перевод субтитров довольно корявый.
Ремеди красавцы! Создали наверно лучший сурвайвл-хоррор в истории, атмосфера в игре просто зашкаливает, очень крутая игра!
придётся брать на замену 1060 4060ти, сукака...
Ну обновляться все равно пора бы уже.
Кстати выпустили мод добавляющий апи вулкан который увеличивает производительность на старых картах, сильно ситуация вряд ли изменит но попробовать можно
https://www.playground.ru/alan_wake_2/file/alan_wake_2_rendering_cherez_vulkan_api_optimizatsiya_dlya_staryh_videokart_serii_gtx10_16-1660786
4060 и без ти с ней днище полное - 8 линий pci-ex и шина 128 бит.. в 2023 году? серьёзно?!
хуанг продаёт вонючий апскейлинг, а не видеокарты.
в любом случае лучше взять 4060 чем 3060
Современные разрабы https://www.youtube.com/watch?v=21jNmiBSEXE
Озвучка стремная.
а карта которая не прогружается на норм железе и ссд?))
список радует, ждем когда сольют
Причину тут анрил, когда у Ремеди свой движок?
Почему-то показалось, что UE5. Но это не отменяет факт о играх на UE5.
И так 2 главы осталось пройти, второй раз буду проходить уже с озвучкой.
я до Инициации 7 дошел) но я за Сагу не играл с разделения. Получается если закончится за Алана, то всё равно переключится за Сагу геймплей уже сам?
После фоток в коробке у статуи у Алана стопор и надо переключаться на Сагу.
застрял на моменте когда Алан вылез из воды, нужно ходить по пляжу и искать улики
Там не только по пляжу надо ходить, там всю локацию заново надо оббегать почти что, потому что многие затопленные участки освободились от воды и вот их нужно исследовать.
спасибо)
не нужно а можно
этот ужасный кал лагает даже на минималках, ужасный рассинхрон звука и картинки в катсценах, заикающийся звук, верните времена пс1, когда игры были вылизанными и патчи были невозможны
Полностью прошел игру и не было никакого рассинхрона и с субтитрами было всё в порядке и багов ни разу не видел.. МАГИЯ! Игра стоит на ссд м.2
Во времена PS1 не было интернета, а также, игры грузились с CD диска. То есть, патчи тупо возможности не было ставить. Только если высылать новые копии дисков владельцам, что для издателя адовый ад. И поэтому у разрабов не было иного выхода, кроме как максимально отлаживать свои игры. Но если ты думаешь, что все было идеально, то ты сильно ошибаешься. Было большое кол-во игр которые на консольках лагали (привет многим тайтлам с PS1 которые спокойно просаживались до 15FPS). Баги также были. И да, на ПК патчи частенько выходили. Я даже помню, как их с дисков Игромании ставил за не имением интернета на тот момент. Просто, мы все запомнили исключительно с положительной стороны, а калла там также хватало. Да, не так много, как сейчас, но и далеко не идеально.
А что касается "На современном железе лагает" же. Вспомните, как себя вели Crysis, Stalker, Doom 3, Fear, Condemned, Black, Alone in the Dark, на максимальных настройках на актуальном тогда железе на релизе.
Ну а по AW2. Ну... Меня FPS вполне устраивает. Правда, у меня RTX4070.
на 3060ti всё ок
согласен, но раньше и требования у людей были меньше, я помню как игры проходил в 20-25 фпс, из последнего, что относительно не так давно было, это был фаркрай 3 на релизе, ибо на тот момент не было норм компа , да и было лет 15-16 и нормально игралось в 25 фпс, а щас меньше 60 не воспринимаю)
выложите патч здесь
https://pixeldrain.com/u/t87g9zuq
ошибку выкидывает при установке... хотя игра 1.06
Видимо с твоим репаком не хочет дружить
Вот за это ваще от души благодарю, а то хep где дождёшься
установка тупо в директорию? А то тоже ошибку пишет
Да нет никакой информации про дату выхода этого патча, видимо это просто анонс.
ФПС хоть повысился? стоит играть с моей 1650 супер?
Что то сомнительно, если пойдет то совсем на минималках в 20-25 фпс.
тогда нах такую игру...удивляет что Red Dead Redemption 2 на выскоих играл,отличная оптимизация,огромный открытый мир и всё чётко работало,а эта коридорная тутфа будет тупить или коридорный новый Lords of the Fallen играл его на низких-средних и то фризы и баги постоянно были
Что за ошибка с эхом? не видел её)
Кто-то в курсе НГ+ с каким патчем завезут?
так и не работает с этого места дальше прохождение.... "Разработать новый план" , хотя версия обновилась... Начинать игру с начала не хочется, когда всё почти нашел в игре из дополнительного
Ну хоть извинились за одну ошибку а остальные как всегда исправят к чемпионату мира по программированию в 2036 году. И оптимизация только в следующей жизни будет . А вы все ещё верите разработчикам, моделируйте лохов ребятушки, скиньте денежек в премиум аккаунт на епик стор, там вам за бабки сделают разговаривающего Алана Уэйка на русском языке. А то что на ваших плойках одни слайдшоу - это потому что вы бедные и живёте в хрущёвке, ну актриса которая озвучивала розу - она вообще съела всю оптимизацию игры всех платформ мира, вот вам и тормоза.
Невозможность запустить на некоторых системах исправили?
Мб надо все таки систему обновить уже? В 23 году то… , а не писать «исправили невозможность запустить» правильнее будет « добавили возможность запуска игры на моем ведре?»
Кусок неоптимизированного мыльного калла. Кто им такие оценки ставит.? 2 из 10ти
То есть принесли извинения за то что сделали такую душную игру и назвали это survival horror?
Этот мусор ещё жив?
живи брат, не умирай
У этого прыщавого додика все игры мусор, просто зайди посмотри его комменты: мамкин критик явно недоволен индустрией :D
хах! я почитал, Вы правы он на всю игровую индустрию обижен!
он просто дро..т на IRL стримы
"IRL стримы" это что? ( я правда не понял Вас)