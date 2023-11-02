В новом патче для Alan Wake 2 исправлено более 200 ошибок и принесены извинения за "очень раздражающую" ошибку

В новом патче для Alan Wake 2 в версиях для PS5, Xbox Series X и PC было исправлено более 200 ошибок и компания Remedy попросила прощения за ошибку, которая, по ее признанию, особенно сильно раздражала.

В отличие от последнего патча для Alan Wake 2, в котором содержались лишь расплывчатые "исправления ошибок" и "более дружелюбное сообщение об ошибке", в последнем патче все подробно перечислено. В нем можно найти много интересного: от общих улучшений, таких как "незначительная доработка геймплея" и "улучшение освещения", до более специфических исправлений, связанных с такими проблемами, как вылет персонажей из игрового мира или их застревание в определенном окружении.

В частности, одно из таких исправлений просто не может не рассмешить. "Исправлена проблема, из-за которой эхо в лобби отеля Оушнвью не правильно позиционировалось (это очень раздражало, мы приносим свои извинения)". Мы прощаем вас, Remedy. Мы прощаем вас.

Если в Alan Wake 2 у вас есть какие-то конкретные проблемы, которые мешали вам играть, вы можете ознакомиться с полной версией патча на сайте Remedy, чтобы узнать, были ли они исправлены. Как уже неоднократно сообщалось, большое количество ошибок в Alan Wake 2 было больным вопросом, несмотря на положительные отзывы критиков и игроков.

Отрадно видеть, что Remedy усердно работает над таким масштабным патчем всего через несколько дней после запуска, тем более что проблемы с производительностью здесь действительно относительно небольшие по сравнению с некоторыми другими играми, упоминать которых в данном случае не хочется.

И хотя в следующем году к Alan Wake 2 выйдут два дополнения, выпустив игру, Remedy уже начинает переключать свое внимание на другие проекты, в том числе на безымянный сиквел Control, который пока находится на стадии ""подтверждения концепции"", ремейк Max Payne, который "перешел на стадию готовности к производству", и еще кое-какие проекты.