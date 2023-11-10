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об игре
Alan Wake 2 27.10.2023
8.1 1 362 оценки

В Remedy считают, что запуск Alan Wake II прошел успешно

Gruz_
Новости

Alan Wake II доступна уже несколько недель, и на момент выхода в печать Remedy Entertainment еще не сообщила, сколько копий игры было продано. Однако недавно Remedy опубликовала сообщение об изменениях в руководящем составе компании, а также прокомментировала ситуацию с Alan Wake II.

В сообщении, опубликованном для общественности, действующий генеральный директор Remedy Entertainment Теро Виртала упомянул, что запуск Alan Wake II прошел успешно, и на этом пока все.

За последние несколько лет мы выстроили свою мультипроектную модель и разработали производственный процесс. В этом году мы начинаем этап, в рамках которого мы также начнем выпускать новые игры и обеспечивать их послерелизную поддержку. Формирование этих двух отдельных направлений является естественной частью этого развития.

Поскольку Alan Wake II недавно успешно вышла на рынок, сейчас самое подходящее время для этих изменений. Я от всей души приветствую Мику в центральной команде менеджеров Remedy.

Мика имеет большой и разнообразный опыт в области разработки игр и связанных с ними технологий. Он хорошо понимает, что такое Northlight и как его развивать, чтобы удовлетворить будущие потребности Remedy, - сказал Теро Виртала, генеральный директор Remedy.

Что касается изменений в компании Remedy, то на должность директора по производству назначен Маркус Мяки (Markus Mäki), а на должность директора по технологиям - Мика Вехкала (Mika Vehkala).

Alan Wake II доступна на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.

-5
47
Комментарии: 47
Ваш комментарий
AndrDen1988

Игра нечто. Но темп медленный. Не всем понравится

6
Understanding the Truth

Пока сам себя не похвалишь, тебя никто не похвалит

4
azusuguwa

если бы не обосранная компания sweat baby можете почитать что она делает в играх, именно из за нее сюжет alan wake 2 стал еще сложнее для понимания чем изначально плюс еще эти повесточки , кстати женщина должна была быть белой но компания переписала нюансы в сюжете которые могли бы обидеть активистов.

p.s мери джейн в spider man 2 получилось тоже уродкой из за этой компании а также гов рагнарек кратоса показали немощным ,как думаете зачем?

3
Баклажонок

хз что они там должны ну женщина кайфовая

2
Сунь хунь Баклажонок
3
Баклажонок Сунь хунь

обе норм. ну то как на картинке написано WOKE это конечно пзд полный)))

1
DeadRemix

Ну хоть в АВ2 она не страхолюдина ,а вполне нормально выглядит. И на том как говорится спасибо. Ну а так да, эти свит беби уже изрядно достали своими повестками и инклюзивностями в угоду обделенных активистов.Раньше то тоже были все эти "голубые" и прочие ЛГБТ и обделенные в играх, но на этом не делали акцент, никак это не продвигали и не навязывали, а тут мало того, что они в каждом фильме или игре, так еще и если у "этого" есть первоисточник, и главный герой там белый, то в игре\фильме он в 90% случаев будет черный, как минимум

0
Mandalordek

Лично у меня запуск игры прошел вылетом XD

1
Mad_cloud

Моя пекарня только как обогреватель используется в этой игре

0
saa0891

Первая часть была намного интересней чем это скучное,унылое,не оптимизированное кинцо,даже фишка с анализом улик сделана для даунов (хоть тут то могли реализовать это более интересно и так что бы игроку всё таки пришлось включать мозг и что то делать самому),этот хлам даже за бесплатно не нужен,удалил вместе с репаком.Большинство скаченных репаков я обычно оставляю что бы можно было опять установить и поиграть когда захочется но это явно не тот случай,и это уже вторая подобная игра в этом году,первой был Starfield.

0
Mokou

А почему новость минусят? Не играл, но не слышал конкретики: что в ней плохого

0
B e s i k

Ну если это окупилось то ждите УГ 3

-1
Юркец

Начал проходить 1.0 версию, почти каждый день клепают патчи, думаю пора уже начинать

-1
Richard Simons

на любителя, я дропнул на 4ой главе, нереально скучно. И омг враги тени, тени лол. Да я перну, и тень улетит, как я могу бояться тени....

-4
Баклажонок

ну это тебе не в DAYS GONE орды зомбарей крошить...

5
Understanding the Truth Баклажонок

Так там и тл это интересней делать

1
Баклажонок Understanding the Truth

AW2 это не про то чтобы мочить кучи врагов и т д.. правильно и сделали что урезали по сравнению с первой частью

4
PuserG Баклажонок

Я был бы не против кучи врагов, если геймплей сделать интересным.

Что я хочу сказать, в первой части, когда Алан запирает доктора, он прям скалится по злобному, и в рожу дать может, да и в целом может и действует агрессивно. Проходя путь героя в этом тёмном пространстве он должен стать адовым истребителем всяческих сюрреалистичных тварей, а не чмоней, который даже свою книжку дописать не способен, и всё время трясётся и мямлит. Должен в клетчатой рубахе разматывать орды непонятных монстров, а не светить фонариком в мутные тени. Но это только моя точка зрения, как не фаната и не любителя всех этих ваших Аланов Вейков.

з.ы. а ещё чтобы он ходил с ружом и бензопилой вместо руки, как герой Брюса Кэмпбелла

0
Комментарий удален
fox nemets

брехуны...пока не будет патча на GTX 10 и RX 5000 желаю вам провала в продажах

-10
Баклажонок

ты в каждой новости обсираешь эту игру... забудь о ней и играй в то что тянет твоя система

8
sensonokao
8
Пааатч

Дайте уже этому человеку патч!! Он за🤢бал 🤬

6
Vinchi441 Пааатч

🙂👍

0