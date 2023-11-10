В Remedy считают, что запуск Alan Wake II прошел успешно

Alan Wake II доступна уже несколько недель, и на момент выхода в печать Remedy Entertainment еще не сообщила, сколько копий игры было продано. Однако недавно Remedy опубликовала сообщение об изменениях в руководящем составе компании, а также прокомментировала ситуацию с Alan Wake II.
В сообщении, опубликованном для общественности, действующий генеральный директор Remedy Entertainment Теро Виртала упомянул, что запуск Alan Wake II прошел успешно, и на этом пока все.
За последние несколько лет мы выстроили свою мультипроектную модель и разработали производственный процесс. В этом году мы начинаем этап, в рамках которого мы также начнем выпускать новые игры и обеспечивать их послерелизную поддержку. Формирование этих двух отдельных направлений является естественной частью этого развития.
Поскольку Alan Wake II недавно успешно вышла на рынок, сейчас самое подходящее время для этих изменений. Я от всей души приветствую Мику в центральной команде менеджеров Remedy.
Мика имеет большой и разнообразный опыт в области разработки игр и связанных с ними технологий. Он хорошо понимает, что такое Northlight и как его развивать, чтобы удовлетворить будущие потребности Remedy, - сказал Теро Виртала, генеральный директор Remedy.
Что касается изменений в компании Remedy, то на должность директора по производству назначен Маркус Мяки (Markus Mäki), а на должность директора по технологиям - Мика Вехкала (Mika Vehkala).
Alan Wake II доступна на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.
Игра нечто. Но темп медленный. Не всем понравится
Пока сам себя не похвалишь, тебя никто не похвалит
если бы не обосранная компания sweat baby можете почитать что она делает в играх, именно из за нее сюжет alan wake 2 стал еще сложнее для понимания чем изначально плюс еще эти повесточки , кстати женщина должна была быть белой но компания переписала нюансы в сюжете которые могли бы обидеть активистов.
p.s мери джейн в spider man 2 получилось тоже уродкой из за этой компании а также гов рагнарек кратоса показали немощным ,как думаете зачем?
хз что они там должны ну женщина кайфовая
обе норм. ну то как на картинке написано WOKE это конечно пзд полный)))
Ну хоть в АВ2 она не страхолюдина ,а вполне нормально выглядит. И на том как говорится спасибо. Ну а так да, эти свит беби уже изрядно достали своими повестками и инклюзивностями в угоду обделенных активистов.Раньше то тоже были все эти "голубые" и прочие ЛГБТ и обделенные в играх, но на этом не делали акцент, никак это не продвигали и не навязывали, а тут мало того, что они в каждом фильме или игре, так еще и если у "этого" есть первоисточник, и главный герой там белый, то в игре\фильме он в 90% случаев будет черный, как минимум
Лично у меня запуск игры прошел вылетом XD
Моя пекарня только как обогреватель используется в этой игре
Первая часть была намного интересней чем это скучное,унылое,не оптимизированное кинцо,даже фишка с анализом улик сделана для даунов (хоть тут то могли реализовать это более интересно и так что бы игроку всё таки пришлось включать мозг и что то делать самому),этот хлам даже за бесплатно не нужен,удалил вместе с репаком.Большинство скаченных репаков я обычно оставляю что бы можно было опять установить и поиграть когда захочется но это явно не тот случай,и это уже вторая подобная игра в этом году,первой был Starfield.
А почему новость минусят? Не играл, но не слышал конкретики: что в ней плохого
Ну если это окупилось то ждите УГ 3
Начал проходить 1.0 версию, почти каждый день клепают патчи, думаю пора уже начинать
на любителя, я дропнул на 4ой главе, нереально скучно. И омг враги тени, тени лол. Да я перну, и тень улетит, как я могу бояться тени....
ну это тебе не в DAYS GONE орды зомбарей крошить...
Так там и тл это интересней делать
AW2 это не про то чтобы мочить кучи врагов и т д.. правильно и сделали что урезали по сравнению с первой частью
Я был бы не против кучи врагов, если геймплей сделать интересным.
Что я хочу сказать, в первой части, когда Алан запирает доктора, он прям скалится по злобному, и в рожу дать может, да и в целом может и действует агрессивно. Проходя путь героя в этом тёмном пространстве он должен стать адовым истребителем всяческих сюрреалистичных тварей, а не чмоней, который даже свою книжку дописать не способен, и всё время трясётся и мямлит. Должен в клетчатой рубахе разматывать орды непонятных монстров, а не светить фонариком в мутные тени. Но это только моя точка зрения, как не фаната и не любителя всех этих ваших Аланов Вейков.
з.ы. а ещё чтобы он ходил с ружом и бензопилой вместо руки, как герой Брюса Кэмпбелла
брехуны...пока не будет патча на GTX 10 и RX 5000 желаю вам провала в продажах
ты в каждой новости обсираешь эту игру... забудь о ней и играй в то что тянет твоя система
Дайте уже этому человеку патч!! Он за🤢бал 🤬
🙂👍