В ролике сравнили графику Alan Wake 2 на ПК и консолях

Последняя работа Remedy Entertainment вызывает восторг у многих зрителей, но неудивительно, что не все поклонники серии могут рассчитывать на одинаковые впечатления. Если у вас очень мощный ПК, то Alan Wake 2 будет выглядеть гораздо лучше.
Разработчики последнего приключения беспокойного писателя удивили очень высокими аппаратными требованиями, но стоит отметить, что еще задолго до премьеры мы могли слышать заверения в использовании возможностей современных устройств и значительную поддержку со стороны Epic Games.
В какой-то мере подход финской студии подтверждается сравнением, проведенным ElAnalistDeBits. Во время игрового процесса в Alan Wake 2 на очень мощных ПК можно заметить гораздо больше деталей, а трассировка лучей делает все возможное. Отражения на лужах и водных поверхностях, которых не увидишь на консолях Sony и Microsoft, очень впечатляют.
PS5 и XSX|S отличаются более быстрым временем загрузки - во время тестирования веб-разработчик включил производство на Xbox S Series через 13,96 секунды, затем на Xbox X Series (15 секунд), PlayStation 5 (15,86 секунды) и, наконец, на ПК (20,20 секунды).
Во многих аспектах вы заметите более отполированную графику на ПК, но наилучшие впечатления будут доступны только на мощных системах, которые может позволить себе далеко не каждый геймер.
ага, я только запустил и понял что на 1060 тут делать нечего..
да ее чинить и чинить чтобы было играбельно
Так всё играбельно, проблема в том, что челик в 23 году сидит на 1060 и пытается на этом играть, а не серфить в интернете.
не чинить , а игра использует мишейдеры
а так вполне можно поиграть на той же 1660
даже на низких игра выглядит отлично
как не крути разрешение и графику, одно и тоже, а оправдатели плохого оптимизона как всегда на горизонте
А что чинить собственно? я посмотрю, как ты запустишь на 1060 Одни из нас, dead space Remake, resident evil 4. Ни одна игра не потянет на ультрах данные игры. сидеть на карте 6-и летней давности и жаловаться на оптимизацию. О какой полировке может идти речь? игра шикарная в плане графики. И заточана под новые системы!
Лучше бы выпустили патч-который может позволить выбирать между API-DX12 -11,VULKAN.
я главное прошол и мне норм
доступны только на мощных системах, которые может позволить себе далеко не каждый геймер.
Если комп не тянет, а то и вовсе какой-то ноут офисный, вообще можно через облако сыграть типа гефорс нао, то есть образно взять мощную пеку в аренду, это любой себе может позволить.
а что делать человеку инвалиду который не может работать и который получает маленькую пенсию но который геймер по жизни но не может себе позволить RTX 4090 и i9 14900???ты ему что купишь новый комп???или хуанг??И почему бы нельзя было улучшить оптимизацию игры и сделать так чтобы она могла запускаться на более старых системах (например убрать требования того же avx 2 С ПРОЦЕССОРА...ОН НЕ важен и игра и так пойдет без него ни на что не влияя) или не убивать хотя бы 10 серию видеокарт и сделать в игре настройку которая дает возможность отключать сетчатые шейдеры и играть без них???Это все вполне легко сделать (это знают все мало мальски разбирающиеся в технологиях)НО НЕТ в этой игре такого сделано не было по одной причине - Специально убить старые карты и процессоры чтобы люди побежали покупать новое и этим обогащали карманы корпораций...ты включи хоть немного свой мозг и тебе откроються многие вещи в этом мире
Причем они не видели ни dlss хотя бы в 2к разрешении, ни dlaa, ни генерацию кадров, ни трассировку, но все стали экспертами после просмотра ютуба и рассказов сына мамкиной подруги о том, какой это всё ненужный маркетинг, в то время, как нормальные игроки просто играют и наслаждаются последними технологиями!
У всех своя жизненная ситуация, если кому не повезло в жизни, его никто за это не осудит, просто весь этот разговор к тому, что сидит человек на старом железе, ну пусть себе сидит тихонько скрепя зубами играет в свои 720p/30 фпс, ему слова плохого никто не скажет, но когда он начинает плакать в каждом посте, что на его 1060 современные игры ПОЧЕМУ ТО идут в полтора кадра и требовать оптимизации, хотя тут же ему говорят, что на новом железе всё идет нормально, проблема не в оптимизации, то тут уже сложно молча пройти мимо. Наверно если нет возможности обновить железо, то стоит играть в старые игры, реальность такова, что прогресс не остановить, это касается любого аспекта жизни!
На консолях конечно жестко порезаны многие отражения с РТ, но зато часть даже реалистичнее, ведь четких отражений на воде от окружения быть не может.
Ну... разумеется
Серьзёно? Такие фото обычно фотошопят еще. Можете дать гарантию что отражение вообще ни разу не обработанное?
На консолях вообще нет рти, а настройки сопостовимы минимальным
в жызни видел достаточно зеркальное отражение на умеренно больших прудах. там скорее другое интересно что вода отражает не весь свет и тм важен угол обзора и отсечение длины света в зависимости от отражающих свойств.
так же пока у ртх я та понимаю просос что что он должен пересчитать те шейдеры с которых собирает проекцию а шейдеры работают как бы относительно экрана. если бы можно было посмотреть со стороны там все поехавшее было бы. так тума волюметрический печалит (точнее его остуствие в отражениях печалит сильно)