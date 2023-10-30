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Alan Wake 2 27.10.2023
8 920 оценок

В ролике сравнили графику Alan Wake 2 на ПК и консолях

butcher69
Новости

Последняя работа Remedy Entertainment вызывает восторг у многих зрителей, но неудивительно, что не все поклонники серии могут рассчитывать на одинаковые впечатления. Если у вас очень мощный ПК, то Alan Wake 2 будет выглядеть гораздо лучше.

Разработчики последнего приключения беспокойного писателя удивили очень высокими аппаратными требованиями, но стоит отметить, что еще задолго до премьеры мы могли слышать заверения в использовании возможностей современных устройств и значительную поддержку со стороны Epic Games.

В какой-то мере подход финской студии подтверждается сравнением, проведенным ElAnalistDeBits. Во время игрового процесса в Alan Wake 2 на очень мощных ПК можно заметить гораздо больше деталей, а трассировка лучей делает все возможное. Отражения на лужах и водных поверхностях, которых не увидишь на консолях Sony и Microsoft, очень впечатляют.

PS5 и XSX|S отличаются более быстрым временем загрузки - во время тестирования веб-разработчик включил производство на Xbox S Series через 13,96 секунды, затем на Xbox X Series (15 секунд), PlayStation 5 (15,86 секунды) и, наконец, на ПК (20,20 секунды).

Во многих аспектах вы заметите более отполированную графику на ПК, но наилучшие впечатления будут доступны только на мощных системах, которые может позволить себе далеко не каждый геймер.

-10
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
ChiefChelios

ага, я только запустил и понял что на 1060 тут делать нечего..

7
RickeyIMBA

да ее чинить и чинить чтобы было играбельно

7
Well-offZin RickeyIMBA

Так всё играбельно, проблема в том, что челик в 23 году сидит на 1060 и пытается на этом играть, а не серфить в интернете.

-9
юрий йцукен RickeyIMBA

не чинить , а игра использует мишейдеры

а так вполне можно поиграть на той же 1660

даже на низких игра выглядит отлично

-5
Tokito77 Well-offZin

как не крути разрешение и графику, одно и тоже, а оправдатели плохого оптимизона как всегда на горизонте

7
Tayfun46 RickeyIMBA

А что чинить собственно? я посмотрю, как ты запустишь на 1060 Одни из нас, dead space Remake, resident evil 4. Ни одна игра не потянет на ультрах данные игры. сидеть на карте 6-и летней давности и жаловаться на оптимизацию. О какой полировке может идти речь? игра шикарная в плане графики. И заточана под новые системы!

0
veterrock

Лучше бы выпустили патч-который может позволить выбирать между API-DX12 -11,VULKAN.

0
Gector17792020

я главное прошол и мне норм

-1
Protocol10

доступны только на мощных системах, которые может позволить себе далеко не каждый геймер.

Если комп не тянет, а то и вовсе какой-то ноут офисный, вообще можно через облако сыграть типа гефорс нао, то есть образно взять мощную пеку в аренду, это любой себе может позволить.

-1
Комментарий удален
Комментарий удален
fox nemets Well-offZin

а что делать человеку инвалиду который не может работать и который получает маленькую пенсию но который геймер по жизни но не может себе позволить RTX 4090 и i9 14900???ты ему что купишь новый комп???или хуанг??И почему бы нельзя было улучшить оптимизацию игры и сделать так чтобы она могла запускаться на более старых системах (например убрать требования того же avx 2 С ПРОЦЕССОРА...ОН НЕ важен и игра и так пойдет без него ни на что не влияя) или не убивать хотя бы 10 серию видеокарт и сделать в игре настройку которая дает возможность отключать сетчатые шейдеры и играть без них???Это все вполне легко сделать (это знают все мало мальски разбирающиеся в технологиях)НО НЕТ в этой игре такого сделано не было по одной причине - Специально убить старые карты и процессоры чтобы люди побежали покупать новое и этим обогащали карманы корпораций...ты включи хоть немного свой мозг и тебе откроються многие вещи в этом мире

1
Well-offZin юрий йцукен

Причем они не видели ни dlss хотя бы в 2к разрешении, ни dlaa, ни генерацию кадров, ни трассировку, но все стали экспертами после просмотра ютуба и рассказов сына мамкиной подруги о том, какой это всё ненужный маркетинг, в то время, как нормальные игроки просто играют и наслаждаются последними технологиями!

-2
Well-offZin fox nemets

У всех своя жизненная ситуация, если кому не повезло в жизни, его никто за это не осудит, просто весь этот разговор к тому, что сидит человек на старом железе, ну пусть себе сидит тихонько скрепя зубами играет в свои 720p/30 фпс, ему слова плохого никто не скажет, но когда он начинает плакать в каждом посте, что на его 1060 современные игры ПОЧЕМУ ТО идут в полтора кадра и требовать оптимизации, хотя тут же ему говорят, что на новом железе всё идет нормально, проблема не в оптимизации, то тут уже сложно молча пройти мимо. Наверно если нет возможности обновить железо, то стоит играть в старые игры, реальность такова, что прогресс не остановить, это касается любого аспекта жизни!

-3
Kenn1y

На консолях конечно жестко порезаны многие отражения с РТ, но зато часть даже реалистичнее, ведь четких отражений на воде от окружения быть не может.

-2
AlexNik

Ну... разумеется

5
IcyDeadpool AlexNik

Серьзёно? Такие фото обычно фотошопят еще. Можете дать гарантию что отражение вообще ни разу не обработанное?

1
Олег Фамилия

На консолях вообще нет рти, а настройки сопостовимы минимальным

0
MunchkiN 616

в жызни видел достаточно зеркальное отражение на умеренно больших прудах. там скорее другое интересно что вода отражает не весь свет и тм важен угол обзора и отсечение длины света в зависимости от отражающих свойств.
так же пока у ртх я та понимаю просос что что он должен пересчитать те шейдеры с которых собирает проекцию а шейдеры работают как бы относительно экрана. если бы можно было посмотреть со стороны там все поехавшее было бы. так тума волюметрический печалит (точнее его остуствие в отражениях печалит сильно)

0