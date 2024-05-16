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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9.2 1 170 оценок

Пирамидоголовый на первом кадре из фильма "Возвращение в Сайлент Хилл"

butcher69
Новости

Кинофраншиза "Сайлент Хилл" продолжится фильмом "Возвращение в Сайлент Хилл", новейшей экранизацией хитовой видеоигровой серии. Издание Variety поделилось первым взглядом на знаменитого монстра Пирамидоголового в фильме режиссера Кристофа Ганса.

Сняв "Сайлент Хилл" в 2006 году, Ганс вернулся к режиссуре следующей части по сценарию, написанному им в соавторстве с Сандрой Во-Ан и Уильямом Йозефом Шнайдером.

Фильм "Возвращение в Сайлент Хилл" основан на истории вышедшей в 2001 году Silent Hill 2.

Фильм расскажет о Джеймсе (Джереми Ирвин), сломленном после разлуки со своей единственной любовью (Ханна Эмили Андерсон). Когда таинственное письмо зовет его обратно в Сайлент Хилл на ее поиски, он обнаруживает некогда узнаваемый город, преображенный неизвестным злом. По мере того как Джеймс спускается все глубже во тьму, он сталкивается с ужасающими фигурами, как знакомыми, так и новыми, и начинает сомневаться в собственном здравомыслии, пытаясь разобраться в реальности и продержаться достаточно долго, чтобы спасти свою потерянную любовь.

"Возвращение в Сайлент Хилл" - это мифологическая история о человеке, который настолько глубоко влюблен, что готов отправиться в ад, чтобы спасти кого-то", - заявил режиссер Ганс. "Я рад, что замечательные таланты Джереми Ирвина и Ханны Эмили Андерсон отправили нас в путешествие в мир психологических ужасов, который, я надеюсь, удовлетворит и удивит поклонников Silent Hill".

Фильм "Возвращение в Сайлент Хилл" должен выйти в этом году.

29
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Freeflight

Выглядит он как то дешёвенько

3
Пользователь ВКонтакте

Из хоттойса мультипликацию сделали, поди // Александр Ковалёв

0
besnovaty1986

как и твой коммент

-3
Roayal cat

Да не уж то пирамидыча наконец-то впихнут к месту.

2
GayFish

Похоже на дешевую пластиковую игрушку, которую выдают за полноразмерную модель.

2
Exies27

Надеюсь качественный фильм будет.

2
Евгений янг

О это мы смотрим.

1
AlluringJake

Кадр неудачный, спецэффектами не заделали а так видно что это игрушка Пирамидоголового.

1
BluntZebulon

Пирамида вроде норм, а вот Великий нож как-будто пластмассовый. Посмотрим...

0
Ely Maze

Наконец то появился фильм где пирамидоголовый на своем месте так как он является личным мучеником Джеймса

А в прошлых фильмах он где только не был да даже в играх после 2ки он появился

0
AlluringJake

Самый ожидаемый фильм!!!

0