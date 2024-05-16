Пирамидоголовый на первом кадре из фильма "Возвращение в Сайлент Хилл"

Кинофраншиза "Сайлент Хилл" продолжится фильмом "Возвращение в Сайлент Хилл", новейшей экранизацией хитовой видеоигровой серии. Издание Variety поделилось первым взглядом на знаменитого монстра Пирамидоголового в фильме режиссера Кристофа Ганса.

Сняв "Сайлент Хилл" в 2006 году, Ганс вернулся к режиссуре следующей части по сценарию, написанному им в соавторстве с Сандрой Во-Ан и Уильямом Йозефом Шнайдером.

Фильм "Возвращение в Сайлент Хилл" основан на истории вышедшей в 2001 году Silent Hill 2.

Фильм расскажет о Джеймсе (Джереми Ирвин), сломленном после разлуки со своей единственной любовью (Ханна Эмили Андерсон). Когда таинственное письмо зовет его обратно в Сайлент Хилл на ее поиски, он обнаруживает некогда узнаваемый город, преображенный неизвестным злом. По мере того как Джеймс спускается все глубже во тьму, он сталкивается с ужасающими фигурами, как знакомыми, так и новыми, и начинает сомневаться в собственном здравомыслии, пытаясь разобраться в реальности и продержаться достаточно долго, чтобы спасти свою потерянную любовь.

"Возвращение в Сайлент Хилл" - это мифологическая история о человеке, который настолько глубоко влюблен, что готов отправиться в ад, чтобы спасти кого-то", - заявил режиссер Ганс. "Я рад, что замечательные таланты Джереми Ирвина и Ханны Эмили Андерсон отправили нас в путешествие в мир психологических ужасов, который, я надеюсь, удовлетворит и удивит поклонников Silent Hill".

Фильм "Возвращение в Сайлент Хилл" должен выйти в этом году.