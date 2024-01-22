В сюжетных дополнениях для Alan Wake 2 не стоит ждать прямой связи с Control 2

В своё время кинематографичный экшен Control получил сюжетное дополнение, которое напрямую подвело игроков к событиям Alan Wake 2. Такой ход со стороны студии Remedy Entertainment крайне положительно оценили в игровом сообществе, однако разработчики больше не намерены повторяться. Именно поэтому в предстоящем дополнении для сиквела Alan Wake не стоит ожидать прямой связи с продолжением Control.
Об этом сообщил лично ключевой сценарист Remedy Сэм Лейк в недавнем разговоре с журналистами. Он отметил, что студия продолжает усердно работать над двумя анонсированными дополнениями для Alan Wake 2. События Alan Wake и Control по-прежнему развиваются в одной вселенной, но теперь авторы не будут создавать сюжет, который напрямую соединяет разные игры. Вместо этого они хотят сосредоточиться на расширении мира и его детализации.
Несмотря на такую позицию студии, в дополнениях к Alan Wake 2 всё же можно будет найти некоторые намёки на события первого Control или даже его сиквела, но они будут спрятаны гораздо лучше. Игра должна получить два сюжетных DLC в течение этого года.
Интересно будет поглядеть.