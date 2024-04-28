Издательство Capcom удалит из продажи три игры в Steam в следующем месяце. Речь идет о научно-фантастическом экшене Dark Void от Airtight Games, платформере Dark Void Zero от Other Ocean Interactive, выполненном в ретро-стиле, и головоломке Flock от Proper Games.
Последняя была выпущена в 2009 году, за год до появления в магазинах игр серии Dark Void. В настоящее время на эти игры действует скидка до 8 мая, после чего они будут сняты с продажи.
«Покупатели, которые приобрели игру до даты снятия с продажи, могут продолжать пользоваться ею и в будущем, в зависимости от способности операционной системы их ПК продолжать работу с игрой», - говорится в сообщении на странице каждой игры.
Неизвестно, будут ли эти игры удалены из других цифровых магазинов, но Dark Void и Flock сейчас продаются со значительными скидками на Xbox.
В четверг Capcom повысила прогноз прибыли на весь год после того, как новые и старые игры хорошо продавались в течение 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2024 года.
Среди основных моментов Capcom отметила высокие показатели своей первой игры за 70 долларов, Dragon's Dogma 2, продажи которой превысили 2,5 миллиона с момента ее выхода в прошлом месяце.
барыги рады, теперь будут продвать ключи/гифты после удаления по 100 тысяч рублей
ну если для тебя 250 рублей это 100к, странно да уж)
ну если ты читать не умеешь и не видишь слова после удаления что я могу сделать, иди попробуй найди за 250 рублей какой-нибудь Driver: San Francisco или jericho
а че мне пробовать находить? меньше минуты поиска в гугле
Driver: San Francisco заброшенный акк юплея за 100р
Вообще какая то странная у вас всех тенденция пытаться покупать игры сняты с продаж)
когда они на зеленом маркете есть.
игры удаленные из продажи так и стоят. С подключением
ну вот, а столько ныли из-за стоимости, в итоге как обычно захавали с удовольствием
Это наверно единственная игра про которую я бы в жизни не подумал что делала Capcom , она скорее уровня какой-нибуть убейсофт или Электро́ник Артс