Издательство Capcom удалит из продажи три игры в Steam в следующем месяце. Речь идет о научно-фантастическом экшене Dark Void от Airtight Games, платформере Dark Void Zero от Other Ocean Interactive, выполненном в ретро-стиле, и головоломке Flock от Proper Games.

Последняя была выпущена в 2009 году, за год до появления в магазинах игр серии Dark Void. В настоящее время на эти игры действует скидка до 8 мая, после чего они будут сняты с продажи.

«Покупатели, которые приобрели игру до даты снятия с продажи, могут продолжать пользоваться ею и в будущем, в зависимости от способности операционной системы их ПК продолжать работу с игрой», - говорится в сообщении на странице каждой игры.

Неизвестно, будут ли эти игры удалены из других цифровых магазинов, но Dark Void и Flock сейчас продаются со значительными скидками на Xbox.

В четверг Capcom повысила прогноз прибыли на весь год после того, как новые и старые игры хорошо продавались в течение 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2024 года.

Среди основных моментов Capcom отметила высокие показатели своей первой игры за 70 долларов, Dragon's Dogma 2, продажи которой превысили 2,5 миллиона с момента ее выхода в прошлом месяце.