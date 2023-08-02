Xbox Series S - это действительно проблема? Глава по коммуникациям Alan Wake 2 "чувствует боль Larian"

Томас Пуха - еще один человек, который в последние дни упоминает о проблемах с разработкой игр для Xbox Series S. Представитель компании Remedy отреагировал на недавнюю ситуацию с Baldur's Gate 3.
Премьера Baldur's Gate 3 на ПК состоится завтра, а на PlayStation 5 игра дебютирует в сентябре. Релиз на Xbox Series X|S состоится, скорее всего, не раньше следующего года, и проблема в данном случае заключается в реализации раздельного экрана на Xbox Series S.
Ситуацию с игрой прокомментировал Томас Пуха, глава по коммуникациям компании Remedy, чья студия в настоящее время завершает работу над Alan Wake 2. По его мнению, Xbox Series S вынуждает разработчиков учитывать слабую платформу.
Я понимаю боль Larian из-за Series S. Дело не в том, чтобы “просто оптимизировать в конце”, совсем нет. Вы должны учитывать технические ограничения с самого начала разработки. Никто на самом деле не хочет думать об этом, когда вы начинаете создавать свою игру, когда всё возможно на более мощных консолях
Томас Пуха пояснил, что разработчикам приходится думать об ограничениях самой слабой платформы с самого начала, поэтому, вероятно, именно по этой причине некоторые разработчики не могут показать весь потенциал своих игр.
Представитель Remedy также подчеркнул, что в случае с ПК дело обстоит иначе: оптимизации для разных конфигураций PC более гибкая, а из-за "множества" причин с двумя вариациями разработка игр для Xbox Series X и Xbox Series S не так проста.
Так не адаптируйте игры под инвалидные коляски.
Майки требуют чтобы на этом огрызке игры работали с тем же функционалом что и на старшей версии Xbox SX
Разработчики может и рады были бы не делать версию игры под Сериес С , но как я понял , это вынужденная мера, если ты хочешь выпустить игру на Боксе , тебе надо делать игру на обе версий консоли или Майки просто не дадут "добро" на выпуск игры , на своей платформе.
Дело не в злых Майкрософт или слабенькой сс, а в руках разработчиков. Зачем работать если можно всем жаловаться что игру сложно адаптировать. Работать никто не любит. Тем более что версия для пс5 тоже не ахти. А ведь в 7 поколении консолей приходилось работать чтобы на пс3 игра работала хотя бы в 30 кадров и без эффектов и травы (как в мафии 2). Но ведь никто не ныл что пс3 не очень и архитектура параша. Нет. Хочешь выпустить игру и заработать денег, работай над оптимизацией.
Видимо консольку пара списывать
Жаль конечно слышать, формфактор - маленькая, тихая, но слабая начинка(
Это не проблема, это ПРОБЛЕМИЩЕ, которой жадные Майкрософты топят индустрию, если из за убогой видеокарты можно снижать разрешение хоть до 720p, но вот 10 Гб. бщей памяти, это плевок как разрабам, так и дурачкам, кто эту помойку покупает!
А ведь ей еще как-то надо будет тянуть игры 5 лет
Это вообще парадокс , у Майкрософт есть самая мощная консоль и самая слабая в текущем поколений . Если Сериес С подходит для комфортной игры в инди или каких нибудь сесионочек , то для разработчиков ААА игр это реально проблема , приходиться идти на компромиссы , после которых , даже при хорошей оптимизаций , игра выглядит на порядок хуже чем на той же Сериес Х.
Просто позиционировать надо правильно s для 1080, x для 2к.
Пусть изольют эту боль посильно)