Следующая неделя ознаменуется стартом дополнения Folkrace, добавляющего гонки в Teardown

Поклонники песочницы Teardown могут готовиться к новой порции адреналина и хаоса. Издатель Saber Interactive и студия-разработчик Tuxedo Labs анонсировали выход второго платного дополнения под названием Folkrace. Релиз назначен на 19 июня.
Folkrace привнесёт в мир Teardown лихие гонки, бросая вызов игрокам в соревнованиях против оппонентов под управлением ИИ. Геймеров ждут три свежих карты и десятки уникальных заездов — от классических гонок до экстремальных дерби. Каждая победа продвинет вас дальше по сюжетной кампании и позволит заработать денежки на прокачку вашего железного коня.
Не лишним будет отметить, что грядущее DLC станет вторым в линейке платных дополнений для Teardown. В начале 2023 года игра уже получила расширение Time Campers, перенёсшее игроков на просторы Дикого Запада. После выхода Folkrace разрушительное безумие продолжится в ещё двух пока не анонсированных DLC.
На данный момент Teardown доступна на ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series. Творение инди-студии Tuxedo Labs снискало горячую любовь игроков, о чём красноречиво свидетельствует 95% положительных отзывов при более чем 84 тысячах обзоров в Steam.