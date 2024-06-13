По данным инсайдера подробности следующей Tomb Raider появятся уже в июле

Инсайдер Gumpy887, который ранее поделился достоверными подробностями Alan Wake 2 еще до анонса игры, намекает на то, что уже в июле поклонников франшизы Tomb Raider ждут новости о следующей игре в серии.
Уже в следующем месяце Crystal Dynamics может поделиться первыми официальными подробностями по предстоящей игре о Ларе Крофт. Так же некоторые пользователи увидели в его словах намек на то, что игра будет называться Tomb Raider: Survivor.
По слухам, действие следующей Tomb Raider развернется в Индии; в игре будет мотоцикл, парашют и открытый мир. Известно, что игра создается на движке Unreal Engine 5.
Я последние три части прошёл на 100%. Надеюсь "Амазон" не подведут, и не засрут великую игру. // Андрей Мухин
А коровы будут?