16 апреля Albion Online появится в магазине Epic Games Store! Игра будет доступна через Epic как на Windows, так и на macOS, что еще больше расширит ее кроссплатформенную доступность.

Доступность через Epic Games Store даст еще большему количеству людей возможность присоединиться к яркому, управляемому игроками миру Альбиона, привлекая новых участников к его захватывающим PvP-сражениям, динамичной экономической системе и активной социальной стороне.

Обратите внимание, что для игры через Epic необходимо будет создать новый аккаунт, привязанный к вашей учетной записи Epic Games. По этой причине играть через Epic с существующим аккаунтом Albion Online будет невозможно.

Вы можете перейти на страницу Albion Online в Epic Games, и добавить игру в список желаемого, чтобы выразить свою поддержку, а мы с нетерпением ждем 16 апреля, чтобы поприветствовать новую волну искателей приключений в мире Альбиона!