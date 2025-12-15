Supreme Experiment - анонсирован научно-фантастический экшен от первого лица

Студия Argunov Games представила Supreme Experiment — сюжетный sci-fi экшен-адвенчуру от первого лица. Игра отправит игроков в мир, где машины эволюционировали в самостоятельный вид, отказавшийся от человечества и создавший собственных богов.
По сюжету остатки людей укрываются в огромных городах-башнях, тогда как за их пределами лежит опасный мир, оставшийся после «падения машин». Игрокам предстоит покинуть безопасные зоны, исследовать заброшенные территории, сражаться и постепенно раскрывать тайну произошедшего, пытаясь спасти то, что осталось от человечества.
Supreme Experiment выйдет на ПК в Steam, дата релиза пока не объявлена.
Только слово Суприм увидел и меня уже перещёлкнуло, но нет...
Но этим разрабам надо манги Blame навернуть, чтобы бездушный машинный город ещё лучше сделать.
и хорошо что не это гг
Первое впечатление - очень неплохо. Что-то мало информации об Argunov Games. То ли они, то ли нет
Да кстати, ссылки в стиме мёртвые
Какая то еб...на ,если честно))
Кибер-буддизм?))
Геты 2.0: Земная версия.
Имеются русские вывески, надписи и схожие архитектуры домов, но без ру локализации, надеюсь пока заглушки, но выглядит реально как эксперимент