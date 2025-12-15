Supreme Experiment - анонсирован научно-фантастический экшен от первого лица

Студия Argunov Games представила Supreme Experiment — сюжетный sci-fi экшен-адвенчуру от первого лица. Игра отправит игроков в мир, где машины эволюционировали в самостоятельный вид, отказавшийся от человечества и создавший собственных богов.

По сюжету остатки людей укрываются в огромных городах-башнях, тогда как за их пределами лежит опасный мир, оставшийся после «падения машин». Игрокам предстоит покинуть безопасные зоны, исследовать заброшенные территории, сражаться и постепенно раскрывать тайну произошедшего, пытаясь спасти то, что осталось от человечества.

Supreme Experiment выйдет на ПК в Steam, дата релиза пока не объявлена.