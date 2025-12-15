ЧАТ ИГРЫ
Supreme Experiment TBA
Экшен, Выживание, От первого лица, Постапокалипсис, Научная фантастика
7 4 оценки

Supreme Experiment - анонсирован научно-фантастический экшен от первого лица

IKarasik IKarasik

Студия Argunov Games представила Supreme Experiment — сюжетный sci-fi экшен-адвенчуру от первого лица. Игра отправит игроков в мир, где машины эволюционировали в самостоятельный вид, отказавшийся от человечества и создавший собственных богов.

По сюжету остатки людей укрываются в огромных городах-башнях, тогда как за их пределами лежит опасный мир, оставшийся после «падения машин». Игрокам предстоит покинуть безопасные зоны, исследовать заброшенные территории, сражаться и постепенно раскрывать тайну произошедшего, пытаясь спасти то, что осталось от человечества.

Supreme Experiment выйдет на ПК в Steam, дата релиза пока не объявлена.

11
8
Комментарии:  8
ratte88

Только слово Суприм увидел и меня уже перещёлкнуло, но нет...

Но этим разрабам надо манги Blame навернуть, чтобы бездушный машинный город ещё лучше сделать.

1
QAnon

и хорошо что не это гг

3
Storge

Первое впечатление - очень неплохо. Что-то мало информации об Argunov Games. То ли они, то ли нет

1
ratte88

Да кстати, ссылки в стиме мёртвые

Денис Сидоров 5

Какая то еб...на ,если честно))

1
Сергей Понащенко

Кибер-буддизм?))

FairUlu

Геты 2.0: Земная версия.

Smalko

Имеются русские вывески, надписи и схожие архитектуры домов, но без ру локализации, надеюсь пока заглушки, но выглядит реально как эксперимент