Многопользовательская ролевая игра шестилетней давности бьет рекорды в Steam, благодаря азиатским игрокам ©

Некогда популярная Albion Online от студии Sandbox Interactive неожиданно переживает второй рождение. Многопользовательская ролевая игра вышла в далеком 2017 году и казалось была уже многими забыта, однако сейчас проект бьет собственные рекорды в Steam. В конце прошлого месяца количество активных игроков в Albion Online увеличилось в двое.

Согласно данным аналитической платформы SteamDB, в Albion Online теперь регулярно играют около 18 тысяч игроков, хотя ранее стабильный онлайн не превышал 8 тысяч. Недавно игра установила новый рекорд по онлайну, собрав почти 26 тысяч активных пользователей.

Неожиданный всплеск популярности Albion Online в Steam стал возможен благодаря азиатским игрокам. Разработчики из Sandbox Interactive добавили в игре отдельный сервер Albion East, ориентированный на регионы Азии, что увеличило количество игроков в более чем в два раза, чем на релизе проекта.

Создатели Albion Online объявили всем игрокам искреннюю благодарность за поддержку. В ближайшее время разработчики хотят организовать несколько внутриигровых событий и выпустить масштабное обновление, направленное на улучшение основных геймплейных механик.