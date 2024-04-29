Геймдизайнер Dragon's Dogma 2 поделился неочевидными советами по игре

Недавно выпущенный ролевой экшен Dragon's Dogma 2 от Capcom содержит в себе множество скрытых механик и неочевидных моментов. Многих казуальных геймеров всерьез напугало отсутствие маркеров заданий у персонажей и других привычных подсказок. Несмотря на это, разработчики не собираются упрощать игру даже в обновлениях, однако они все же готовы помочь игрокам полезными советами.
В социальных сетях геймдизайнер Dragon's Dogma 2 Хидэаки Ицуно опубликовал небольшой список рекомендаций по игре. Он был составлен на основе частных вопросов по игре и внутриигровой статистики. Вот какими советами поделился разработчик:
- Круглое украшение в меню паузы — это часы. Полный цикл составляет 24 игровых часа, а положение солнца даст вам приблизительное представление о времени суток.
- Пройдет 6 часов, когда вы задремлете на скамейке.
- Сохранение дома функционально аналогично сохранению в гостинице.
- Знак в списке квестов указывает на вашу главную пешку. I и II обозначают ваших пешек поддержки.
- Вы можете вызвать свою главную пешку даже из Забытых камней разлома.
- Если сегодня не было маскарада, то на следующий день всегда будет маскарад.
- Золотые жуки могут постепенно увеличивать вес, который может нести Восставший или Главная пешка.
- Все целебные эликсиры являются ценными предметами, поскольку они, помимо других параметров, полностью восстанавливают здоровье, даже утраченное.
Судя по комментариям пользователей, представленные советы стали настоящим открытием. Как отмечают игроки, они даже не подозревали, что в игре есть своего рода часы, указывающие на внутриигровое время. Однако нашлись и такие пользователи, которые все равно остались недовольными. Эти геймеры раскритиковали разработчиков за техническое состояние Dragon's Dogma 2. Они требуют от авторов поделиться хотя бы информацией о том, когда стоит ожидать патча, улучшающего производительность, особенно для ПК.
да ну нафик... соболезную тем людям кто посчитал это каким то откровением и открытием. ведь это и так понятно все кроме маскарада хз про что он я в начале игры
Это квест в начале игры, надо попасть на маскарад, он каждый вечер будет проходить
Попытаюсь угадать: "если хотите облегчить геймплей, купите длц с предметами"?