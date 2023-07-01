Событие "Испытание нежити" с приятными наградами снова вернулось в Albion Online ©

Создатели MMORPG-песочницы Albion Online решили снова порадовать своих игроков возвращением коллекционного события. На этот раз искатели приключений могут окунуться в "Испытания нежити", где их ждут приятные косметические награды и другие активности.

На протяжении всего месяца вы будете получать специальные сундуки с полезными предметами за выполнения самых привычных рутинных (и не только) активностей, а также очки испытания. К главным же призам можно отнести уникальную стилизованную рамку, а также Призрачного Кабана. Он имеет весьма полезный навык, который может сделать вас невидимыми.