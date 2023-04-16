Американ МакГи ответил на вопросы пользователей о Alice: Asylum и попросил уважать его решение оставить все позади ©

Alice: Asylum не будет сделана: Electronic Arts, которой принадлежат права на серию, запретила Американ МакГи создавать новую главу. Через несколько дней после объявления автор провел сессию вопросов и ответов на Patreon, чтобы рассказать о случившемся и попросить пользователей уважать его выбор оставить все это позади.

На прошлой неделе разработчик написал, что он испробовал все возможные способы, чтобы получить зеленый свет на создание Alice: Asylum, но права принадлежат EA, и они контролируют интеллектуальную собственность: обойти это невозможно, и МакГи пришлось сдаться перед реальностью.

"Я ценю вашу заботу и предложения помощи, но я уже давно психологически подготовился к этому моменту", - написал он. "Это потому, что я уже давно знаю, что Alice - не моя собственность: как бы я ни был привязан к этому сериалу, я научился дистанцироваться от него на эмоциональном уровне".

Я просто хочу повторить, что понимаю, насколько это тяжело для многих из вас. Я чувствую ту же боль и гнев, что и вы, и понимаю, что в подобных ситуациях мы часто задаемся вопросом, что мы можем сделать или что мы могли бы сделать, чтобы изменить результат. Это трудно признать, но нам придется смириться с тем, что это решение и эта ситуация находятся вне нашего контроля. Мы сдаемся не больше, чем человек, которого сбивает автобус. Мы сделали все возможное как команда и как группа фанатов, чтобы убедить Electronic Arts сделать так, чтобы следующая глава увидела свет. EA решила убить проект и возможность какого-либо будущего для Алисы. Это их ответственность. Однако мы также можем принять решение, каким бы трудным оно ни было: двигаться дальше. Это все, что мы можем сделать, и зачастую это самый болезненный выбор в подобных ситуациях, но мы должны его сделать. Поэтому я прошу вас присоединиться ко мне и оставить это позади. Если вы хотите остаться на месте и продолжать борьбу, это прекрасно, это ваше решение, и я уважаю его. Однако я прошу вас уважать мой выбор так же.