Американ МакГи решил в последний раз высказаться об игре Alice: Asylum и предложил возможное решение проблемы

Американ МакГи опубликовал видеообращение, в котором в последний раз рассказал об игре Alice: Asylum и предложил возможное решение проблемы отказа Electronic Arts от выпуска долгожданного сиквела.

Как вы помните, в апреле прошлого года МакГи рассказал об отмене Alice: Asylum и своем решении отказаться от проекта, оставив после себя дело всей своей жизни, но над которым он, к сожалению, не имеет никакого контроля.

В новом сообщении разработчик также пояснил, что интеллектуальная собственность на "Алису" принадлежит EA и что юридически он не имеет возможности сделать игру на основе этого образа.

Однако существует возможная лазейка, которая, возможно, будет реализована через несколько лет, и она касается искусственного интеллекта и способности этой технологии создавать видеоигры на основе ряда точных описаний и материалов.

Именно для этого Макги и его соавторы создали "Библию дизайна", которая не только рассказывает об истории Alice: Asylum, но и содержит иллюстрации персонажей, врагов и оружия, которые должны были войти в игру.

Американ МакГи пояснил, что подобный подход представляет собой и юридическую проблему, поскольку до сих пор нет четкого регулирования того, что могут или не могут делать искусственный интеллект в отношении авторских прав.

Действительно ли такая уловка позволит решить проблемы многочисленных поклонников серии Alice, лишенных на время возможности увидеть заключительную главу истории, мы узнаем через несколько лет, когда позволят технологии.