Американ МакГи решил в последний раз высказаться об игре Alice: Asylum и предложил возможное решение проблемы

Американ МакГи опубликовал видеообращение, в котором в последний раз рассказал об игре Alice: Asylum и предложил возможное решение проблемы отказа Electronic Arts от выпуска долгожданного сиквела.
Как вы помните, в апреле прошлого года МакГи рассказал об отмене Alice: Asylum и своем решении отказаться от проекта, оставив после себя дело всей своей жизни, но над которым он, к сожалению, не имеет никакого контроля.
В новом сообщении разработчик также пояснил, что интеллектуальная собственность на "Алису" принадлежит EA и что юридически он не имеет возможности сделать игру на основе этого образа.
Однако существует возможная лазейка, которая, возможно, будет реализована через несколько лет, и она касается искусственного интеллекта и способности этой технологии создавать видеоигры на основе ряда точных описаний и материалов.
Именно для этого Макги и его соавторы создали "Библию дизайна", которая не только рассказывает об истории Alice: Asylum, но и содержит иллюстрации персонажей, врагов и оружия, которые должны были войти в игру.
Американ МакГи пояснил, что подобный подход представляет собой и юридическую проблему, поскольку до сих пор нет четкого регулирования того, что могут или не могут делать искусственный интеллект в отношении авторских прав.
Действительно ли такая уловка позволит решить проблемы многочисленных поклонников серии Alice, лишенных на время возможности увидеть заключительную главу истории, мы узнаем через несколько лет, когда позволят технологии.
причем тут диздок если права все рано у еа. по идее не важно из кожи возьмется делать игру еа может потребовать прекратить разрабоутку. примерно как если кто начнет делать от самый тес 3 , который мы потеряли.
Сейчас принято так - всё что делает нейросеть является общественным достоянием. Вот и лазейка. Причем, этим уже многие пользуются, а не он такой гений придумал. Поэтому авторы так и бурчат.
очевидно что это странно бредово. можно обучить на общественном достоянии но тогда эта игра не сможет выйти под этой торговой маркой и те материалы которые пошли нейросети в данном случае арты и писания должны быть под подобной лицензией.
Странно и бредово, но все сейчас пользуются. Нет какого-то прецедента, чтоб на него сослаться. Вот когда сделает чел и ему ЕА на вставляет по самое не хочу своими адвокатами, тогда и закон придумают нормальный.
хотя бы реж. версию Маднесс, вырезали очень многое, смотрите бета трейлер
Не надо ЕА давать что-то делать. Вообще. А то начнутся лесбийства с Королевой или ещё что-то такое.
Всë это шляпа, игру к сожалению мы не увидим никогда
Выходят же всякие антуражные вариации резидентов и сайлентхиллов, только называют их по другому, без юридических проблем. Сделал бы инди с другим названием и похожей стилистикой.