По словам Американа МакГи, EA отказалась давать зеленый свет Alice: Asylum

Поклонники серии Alice от Американа МакГи с нетерпением ждут новостей о потенциальной третьей части Alice: Asylum. К сожалению, по словам МакГи, Electronic Arts решила не финансировать и не лицензировать проект, что положило конец разработке серии. За последние несколько лет преданная своему делу команда художников, писателей, дизайнеров, моделистов и продюсеров составила 414-страничную Библию дизайна, подробно описывающую видение третьей главы приключений Алисы в видеоигре.
После завершения работы над Библией дизайна Американ МакГи возобновил переговоры с EA, представив как Библию дизайна, так и Производственный план, созданный в сотрудничестве с Virtuos Games. Однако после нескольких недель рассмотрения EA отказалась финансировать проект, сославшись на внутренний анализ интеллектуальной собственности, рыночных условий и деталей производственного предложения. Кроме того, EA заявила, что в настоящее время они не готовы продавать или лицензировать ИС Alice. Эта информация была раскрыта в недавней публикации на странице Американа МакГи на Patreon.
Что касается вопроса финансирования, они в конечном итоге решили передать проект на основе внутреннего анализа интеллектуальной собственности, рыночных условий и деталей производственного предложения. На вопрос о лицензировании они ответили, что Alice — важная часть общего каталога игр EA, и продавать или лицензировать ее — это не то, чем они готовы заниматься прямо сейчас.
На данный момент мы исчерпали все возможности для создания новой игры. С этими ответами от EA у проекта нет другого пути. Таким образом, мы переведем эту страницу Patreon и связанные с ней подготовительные работы в спящий режим. Контент останется на месте, но мы больше не будем предлагать варианты финансирования Alice: Asylum через эту (или любую другую) платформу.
Американ МакГи также объявил, что у него нет дальнейших идей, энергии или интереса к реализации новых игровых идей в текущей среде разработки игр. Он не выразил желания участвовать в каких-либо будущих разработках, связанных с Alice.
Кто бы сомневался.
Когда то давно ЕА начала замечать, что с ней стало что то не так. Шли годы, попытки исправиться были тщетными. И однажды она решила, не можешь победить - возглавь. И вот за свои "заслуги" она получила почётный, в узкобольных кругах, титул - помойнейшая из отстойнейших корпорация зла..
И возрадовалась ЕА: хоть в чём то я лучшая. Почти как тень былого величия, ну или хотя бы на пол шишечки.
Теперича бессовестные разработчики и игроки то и дело норовят наставить ЕА на путь истинный. Пытаясь забрать у неё её единственное достижение и хоть какой то титул. Нет, так просто она не сдастся. Будет хоронить великие серии и дальше. Пытаясь усидеть на своём троне из лутбоксов, весьма жадно смазанных дерьмом.
Конечно, это вам не Фифу ежегодно продавать. Здесь стараться надо, деньги тратить не только на футбольную лицензию, а ещё на создание геймплея, да да
А шо, в первой и второй части какой-то плохой геймплей? Да да? Тогда почему эти игры нихрена не продавались?
Играл только во вторую часть, геймплей нормальный, хоть и затянуто. Картинка великолепная. У Нинтендо такие игры становятся бестселлерами при грамотной рекламе.
Козлы, они лучше склепают какую-нибудь очередную, унылую батлу, с фулл пачкой чëрных и азиатов, чем будут финансировать нормальные игры
Столько серий загубили....твари
Надеюсь это им припомнят в аду.
ЕА дают деньги только на то, что гарантированно принесёт миллионы. У Алисы с окупаемостью не ахти.
"Аа это не конвеер для малолеток жрущих коловдутия - езвените мимо, микротранзакций лутбоксов нет - мимо, мы ЕА адепты г..."
Аналитики они, ага, маркетолухи лутбоксовые
Ну тоесть я правильно понял, что еа буквально послали создателей серии со словами что давать разрабатывать мы вам игру не дадим и права тоже не дадим.
Так и не доставайся же ты никому!
Очень жаль, что не пропустили игру. Я бы с удовольствием поиграл бы...
Не факт, что она вышла бы хорошей..
Не спорю, но кто не рискует... Плюс ко всему, насколько я понял, адаптирована была первая часть "В стране чудес", а вот "Алиса в Зазеркалье" нет, думаю там можно было бы придумать, что-нибудь эдакое...
Действительно, ЕА только палки в колёса вставлять будут, да Алису чёрной сделают.
То есть любимые массами игроков игры и проекты ЕА финансировать не хотят. Но всякую лесбуху и гейщину готовы щедро финансировать, невзирая на их сокрушительные провалы. Нормальных слов нет
EA в 80х считай одна из первых кто инди сектор продвигал. А сейчас наоборот ему палки в колес вставляет.
Кто играл? Стоит попробовать? (Первую или вторую?)
Сегодня может уже устарели. В свое время был слешер топовый по моему)
Для старенького ноута или компа, норм будет. )
Абсоютно точно - да. В прошлом году на третьей плойке выбил платину, насмотрелся как жена играет на компе и тоже захотел), игра классная, особенно визуально. ну и озвучка ТОПовая
Стоит как минимум из-за крутого саундтрека и истории.
Сейчас прохожу Remember Me, тоже классный саунд во время боевики (+озвучка).
Не в защиту ЕА, но Макги запросил не маленькие 50 млн, никто в здравом уме такую сумму ему не выдаст, особенно когда у тебя под крылом есть куда более перспективные разрабы вроде того же Фареса. Макги как геймдизайнер закончился на Scrapland, после ни одного приличного проекта не выпускал (и уже вряд ли выпустит), он как Ромеро давно сбитый лётчик, но последний хотя бы больше не пытается прыгнуть выше головы и всё ещё способен выдать что-то толковое: Sigil хоть и слеплен на ассетах первого Дума, но может дать прикурить многим современным ретро-шутерам.
Если он реально просил полтос на Алису тогда ок, тяжело в таком случае в чем-то упрекать ЕА.
Ну дак она бы 100% не окупилась