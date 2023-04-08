По словам Американа МакГи, EA отказалась давать зеленый свет Alice: Asylum ©

Поклонники серии Alice от Американа МакГи с нетерпением ждут новостей о потенциальной третьей части Alice: Asylum. К сожалению, по словам МакГи, Electronic Arts решила не финансировать и не лицензировать проект, что положило конец разработке серии. За последние несколько лет преданная своему делу команда художников, писателей, дизайнеров, моделистов и продюсеров составила 414-страничную Библию дизайна, подробно описывающую видение третьей главы приключений Алисы в видеоигре.

После завершения работы над Библией дизайна Американ МакГи возобновил переговоры с EA, представив как Библию дизайна, так и Производственный план, созданный в сотрудничестве с Virtuos Games. Однако после нескольких недель рассмотрения EA отказалась финансировать проект, сославшись на внутренний анализ интеллектуальной собственности, рыночных условий и деталей производственного предложения. Кроме того, EA заявила, что в настоящее время они не готовы продавать или лицензировать ИС Alice. Эта информация была раскрыта в недавней публикации на странице Американа МакГи на Patreon.

Что касается вопроса финансирования, они в конечном итоге решили передать проект на основе внутреннего анализа интеллектуальной собственности, рыночных условий и деталей производственного предложения. На вопрос о лицензировании они ответили, что Alice — важная часть общего каталога игр EA, и продавать или лицензировать ее — это не то, чем они готовы заниматься прямо сейчас.

На данный момент мы исчерпали все возможности для создания новой игры. С этими ответами от EA у проекта нет другого пути. Таким образом, мы переведем эту страницу Patreon и связанные с ней подготовительные работы в спящий режим. Контент останется на месте, но мы больше не будем предлагать варианты финансирования Alice: Asylum через эту (или любую другую) платформу.

Американ МакГи также объявил, что у него нет дальнейших идей, энергии или интереса к реализации новых игровых идей в текущей среде разработки игр. Он не выразил желания участвовать в каких-либо будущих разработках, связанных с Alice.