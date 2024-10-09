Похоже, продолжение Alien: Isolation будет работать на Unreal Engine 5

После долгих лет ожидания фанаты жанра хоррора наконец-то получили анонс полноценного продолжения одного из его лучших представителей — Alien: Isolation. О создании сиквела заявили разработчики из студии Creative Assembly, которая в своё время отвечала за производство оригинального проекта. Alien: Isolation 2 обещает подарить пугающую историю в опасной вселенной ксеноморфов, однако большинство деталей игры остаются неизвестными. Единственное, чего точно стоит ждать от продолжения, — это детализированная графика, обеспеченная движком Unreal Engine 5.
Стоит отметить, что официально разработчики ещё не сообщили, на каком графическом движке будет работать Alien: Isolation 2. Авторы лишь уточнили, что создание хоррора находится на ранней стадии разработки. Тем не менее движок для игры с большой вероятностью уже выбран, и им стал Unreal Engine 5 в последней его версии.
На это намекает сама студия Creative Assembly в описании к свежим вакансиям в команду разработчиков. Пользователи обратили внимание, что сразу после анонса продолжения Alien: Isolation на их сайте появилось множество объявлений о поиске новых сотрудников. Для всех вакансий чётко прописано одно требование — обязательное знание и опыт работы с Unreal Engine 5.
плохие новости. Про оптимизацию можно забыть
у меня 4070 супер и проц 13600 все игры на анреле 5 идут на ура в 2к, просто железо обнови
аааааааааааа, просто железо надо обновить? окей, как скажешь, хах, так вот в чём была проблема, я понял.
Я вот сторонник того, что глупо отдавать за видеокарту больше 500 USD, поэтому прекрасно сижу на 4060Ti ))
Как я понял, у вас 2К монитор примерно на 60 Герц - тогда да, всё устраивает. А попробуйте в том же Fortnite поставить максимальную графику со всеми нанитами и люменами без DLSS и чтобы 2К со стабильными 144 FPS игралось )) Как, хватило мощности? 😏
боже, малоимущие агрятся на то что со временем надо железо обновлять и сидят на своих затычках и хотят норм производительность, посмеялся))
ты сидишь на 4060 потому что у тебя банально тупо нету денег, и заработать не можешь) место этого сидишь тут рассказываешь и натягиваешь сову на глобус о мониках 300ггц)
Сейчас все игры клепают на этом UE5 - и ремейки и новые.
Против ничего не имею, картинку классную даёт со своими нанитами и прочими плюшками, но настраивать его один геморрой.
Зачем-то все основные настройки вынесены в кучу ini-файлов в скрытой папке AppData\Local и там отдельные папки с каждой игрой. Что сложного сделать их в меню игры? А не лазать в эти файлы и прописывать настройки. Вот это реально раздражает.
Может потом кто напишет тулзу, чтобы сразу подхватывала настройки из этих ini-файлов и можно было не заниматься этой ерундой, а банально ставить галочки (как например реализовано в Nvidia profile inspector - цепляется к драйверу и даёт возможность изменить скрытые настройки).
Как такое возможно что пользователь desuj выиграл приз 1000 р. на стим кошелек? Я вчера играл было открыто 2500 мешочков сегодня захожу опа приз взят причем чуваком который имеет статус новичок, у которого нет ни одного коммента ни одного лайка или дизлайка? КАК такое может быть если это не подстава? Вот его профиль:https://users.playground.ru/5416231/
Он еще и игровую мышь выиграл. с 3 попыток.
А ты хоть что выиграл?
Нет хотя играю постоянно
красавцы! Дождусь официального их ответа и буду менять свой отзыв везде по поводу сайта
Ну это прям херовые новости (лично для меня, естественно). Если во времена первых версий Unreal Engine с интересом играл в игры на этом движке, то с выходом 4.0 и 5.0 , наоборот, привлекают игры с другими движками - другой арт стиль, как правило намного лучшая оптимизация.
В Alien Isoltaion был свой движок "Cathode" и игра на нём до сих пор выглядит замечательно. С оптимизацией тоже всё хорошо было. Печально, что всё стандартизируют под "единый знаменатель" 😢
Отличные новости, значит ща визуал можно не переживать )
Одна из любимых игр )
прощай оптимизация 1й части
Отлично, надеюсь выйдет только на приставках следующего поколения и ПК!
Самое главное, чтобы сохранили механику ИИ ксеноморфа или хотя бы улучшили чутка
На чём бы она не работала,покупать можно будет только через пару месяцев как и все игры,которые сейчас выходят😂 // Димка Климов
Много кто начал делать проекты на этом движке, так что неудивительно.
В общем выйдет почти с тем же графоном что и первый но с большими системными требованиями и плохой оптимизацией.
Ладно понадеюсь на лучшее.
Я в 1-ю часть замечательно играл на своей старой AMD Radeon RX 5500 XT на макс. графике. Оптимизация отличная.
1я на совсем другом движке
Ну да, первая отлично оптимизированна. Но она на своем движке.