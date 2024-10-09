Похоже, продолжение Alien: Isolation будет работать на Unreal Engine 5

После долгих лет ожидания фанаты жанра хоррора наконец-то получили анонс полноценного продолжения одного из его лучших представителей — Alien: Isolation. О создании сиквела заявили разработчики из студии Creative Assembly, которая в своё время отвечала за производство оригинального проекта. Alien: Isolation 2 обещает подарить пугающую историю в опасной вселенной ксеноморфов, однако большинство деталей игры остаются неизвестными. Единственное, чего точно стоит ждать от продолжения, — это детализированная графика, обеспеченная движком Unreal Engine 5.

Стоит отметить, что официально разработчики ещё не сообщили, на каком графическом движке будет работать Alien: Isolation 2. Авторы лишь уточнили, что создание хоррора находится на ранней стадии разработки. Тем не менее движок для игры с большой вероятностью уже выбран, и им стал Unreal Engine 5 в последней его версии.

На это намекает сама студия Creative Assembly в описании к свежим вакансиям в команду разработчиков. Пользователи обратили внимание, что сразу после анонса продолжения Alien: Isolation на их сайте появилось множество объявлений о поиске новых сотрудников. Для всех вакансий чётко прописано одно требование — обязательное знание и опыт работы с Unreal Engine 5.