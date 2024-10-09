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Alien: Isolation 2 2028 г.
Экшен, Ужасы, Стелс, От первого лица, Научная фантастика
8.5 23 оценки

Похоже, продолжение Alien: Isolation будет работать на Unreal Engine 5

Gutsz
Новости

После долгих лет ожидания фанаты жанра хоррора наконец-то получили анонс полноценного продолжения одного из его лучших представителей — Alien: Isolation. О создании сиквела заявили разработчики из студии Creative Assembly, которая в своё время отвечала за производство оригинального проекта. Alien: Isolation 2 обещает подарить пугающую историю в опасной вселенной ксеноморфов, однако большинство деталей игры остаются неизвестными. Единственное, чего точно стоит ждать от продолжения, — это детализированная графика, обеспеченная движком Unreal Engine 5.

Это свершилось! Создатели Alien: Isolation подтвердили работу над сиквелом

Стоит отметить, что официально разработчики ещё не сообщили, на каком графическом движке будет работать Alien: Isolation 2. Авторы лишь уточнили, что создание хоррора находится на ранней стадии разработки. Тем не менее движок для игры с большой вероятностью уже выбран, и им стал Unreal Engine 5 в последней его версии.

На это намекает сама студия Creative Assembly в описании к свежим вакансиям в команду разработчиков. Пользователи обратили внимание, что сразу после анонса продолжения Alien: Isolation на их сайте появилось множество объявлений о поиске новых сотрудников. Для всех вакансий чётко прописано одно требование — обязательное знание и опыт работы с Unreal Engine 5.

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Комментарии: 25
Ваш комментарий
антон фекалис

плохие новости. Про оптимизацию можно забыть

12
SomberDodger

у меня 4070 супер и проц 13600 все игры на анреле 5 идут на ура в 2к, просто железо обнови

-9
ckott4 SomberDodger

аааааааааааа, просто железо надо обновить? окей, как скажешь, хах, так вот в чём была проблема, я понял.

0
Evialroot SomberDodger

Я вот сторонник того, что глупо отдавать за видеокарту больше 500 USD, поэтому прекрасно сижу на 4060Ti ))

Как я понял, у вас 2К монитор примерно на 60 Герц - тогда да, всё устраивает. А попробуйте в том же Fortnite поставить максимальную графику со всеми нанитами и люменами без DLSS и чтобы 2К со стабильными 144 FPS игралось )) Как, хватило мощности? 😏

-3
SomberDodger SomberDodger

боже, малоимущие агрятся на то что со временем надо железо обновлять и сидят на своих затычках и хотят норм производительность, посмеялся))

-2
SomberDodger Evialroot

ты сидишь на 4060 потому что у тебя банально тупо нету денег, и заработать не можешь) место этого сидишь тут рассказываешь и натягиваешь сову на глобус о мониках 300ггц)

-3
tesla707

Сейчас все игры клепают на этом UE5 - и ремейки и новые.
Против ничего не имею, картинку классную даёт со своими нанитами и прочими плюшками, но настраивать его один геморрой.
Зачем-то все основные настройки вынесены в кучу ini-файлов в скрытой папке AppData\Local и там отдельные папки с каждой игрой. Что сложного сделать их в меню игры? А не лазать в эти файлы и прописывать настройки. Вот это реально раздражает.
Может потом кто напишет тулзу, чтобы сразу подхватывала настройки из этих ini-файлов и можно было не заниматься этой ерундой, а банально ставить галочки (как например реализовано в Nvidia profile inspector - цепляется к драйверу и даёт возможность изменить скрытые настройки).

3
NikolayMikolay

Как такое возможно что пользователь desuj выиграл приз 1000 р. на стим кошелек? Я вчера играл было открыто 2500 мешочков сегодня захожу опа приз взят причем чуваком который имеет статус новичок, у которого нет ни одного коммента ни одного лайка или дизлайка? КАК такое может быть если это не подстава? Вот его профиль:https://users.playground.ru/5416231/

3
SGate

Он еще и игровую мышь выиграл. с 3 попыток.

2
Аспиринчик

А ты хоть что выиграл?

0
NikolayMikolay Аспиринчик

Нет хотя играю постоянно

0
NikolayMikolay SGate

красавцы! Дождусь официального их ответа и буду менять свой отзыв везде по поводу сайта

0
Evialroot

Ну это прям херовые новости (лично для меня, естественно). Если во времена первых версий Unreal Engine с интересом играл в игры на этом движке, то с выходом 4.0 и 5.0 , наоборот, привлекают игры с другими движками - другой арт стиль, как правило намного лучшая оптимизация.

В Alien Isoltaion был свой движок "Cathode" и игра на нём до сих пор выглядит замечательно. С оптимизацией тоже всё хорошо было. Печально, что всё стандартизируют под "единый знаменатель" 😢

2
VenomTRat

Отличные новости, значит ща визуал можно не переживать )

1
MNM 1985

Одна из любимых игр )

1
SkyraX

прощай оптимизация 1й части

1
N0Spam

Отлично, надеюсь выйдет только на приставках следующего поколения и ПК!

0
IY1982

Самое главное, чтобы сохранили механику ИИ ксеноморфа или хотя бы улучшили чутка

0
Пользователь ВКонтакте

На чём бы она не работала,покупать можно будет только через пару месяцев как и все игры,которые сейчас выходят😂 // Димка Климов

0
Vetrjak

Много кто начал делать проекты на этом движке, так что неудивительно.

0
XalimoV

В общем выйдет почти с тем же графоном что и первый но с большими системными требованиями и плохой оптимизацией.

Ладно понадеюсь на лучшее.

-1
Evialroot

Я в 1-ю часть замечательно играл на своей старой AMD Radeon RX 5500 XT на макс. графике. Оптимизация отличная.

-2
SkyraX Evialroot

1я на совсем другом движке

0
XalimoV Evialroot

Ну да, первая отлично оптимизированна. Но она на своем движке.

0