Это свершилось! Создатели Alien: Isolation подтвердили работу над сиквелом

Игра Alien: Isolation отметила свое 10-летие и в честь этой важной даты режиссер игры, Эл Хоуп, поделился захватывающей новостью: Alien: Isolation получит продолжение, и он вернется к созданию новой истории.
В своем сообщении Хоуп выразил благодарность всем поклонникам за поддержку за последние десять лет и подтвердил, что команда уже работает над продолжением.
Полный текст сообщения Хоупа приведен ниже.
Нашим поклонникам по всему миру. Трудно поверить, что прошло уже 10 лет с тех пор, как мы отправились в путь, выпустив Alien: Isolation. Когда мы начинали разработку Alien: Isolation, у нас был один главный принцип: создать по-настоящему аутентичный опыт, который вернется к истокам франшизы Alien - новую историю, передающую атмосферу и ужас оригинального киношедевра 1979 года. Было просто невероятно наблюдать за тем, как вы увлечены игрой на протяжении многих лет, и видеть, как она охватывает такое количество игроков по всему миру. В 10-ю годовщину мы должны сообщить вам, что услышали ваши сигналы бедствия. Сегодня я рад подтвердить от имени команды, что продолжение Alien: Isolation находится на ранней стадии разработки. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами подробностями, когда будем готовы.
Хотя подробности о проекте пока что остаются в тайне, одно ясно — возвращение к вселенной "Чужих" вызвало большой интерес у фанатов франшизы.
Так выпьем же за это!
Ура ура, надеюсь они смогут сохранить атмосферу той безысходности как было на корабле
А вот это уже очень хорошая новость=)
не прошло и 10и лет!) А подождите..
Это одобряем!
Игра шикарная, звуковое сопровождение от бога. // Владислав Тишков
Отличная новость!!!
Отличная новость! Надеюсь к разработке будут причастны все те люди, подарившие нам первую часть!
Великолепная новость!!!!!
1 часть топ?не играл просто
очень классная
есена, поиграй
Годнячая игра
Один из редких хорроров, где действительно страшно бегать по кораблю
если не умеешь кирпичи класть, Alien Isolation тебе поможет в этом обязательно!)
пойду шампанское открою
только так же оптимизированный сиквел про то, что случилось с Амандой. Только попробуйте замутить повесточный спинофф про брата-трансгендера, угнетаемого андроидами.
Да неужели, наконец-то решились, хвала Инженерам!
Ну наконец то!Ждал,новость отличнейшая!!!!
Ого, выход ещё очень и очень не скоро
Круто!Жаль что ждать ещё несколько лет.Но лучше поздно чем никогда.
Чудненько! Будем ждать.
Вот это новость, я понимаю. настолько качественно она сделана до мелочей, супер, бомба, пушка!)
Вот это уважаемая новость!
Новость дня! Прекраснейшее событие!
После выхода Прометея, вся интрига вселенных чужих угасла. А ведь можно было бы ее сохранять немного расширяя лор от проекта к проекту
где промитей, а где игра про чужих, разницу не ощущаешь. ты слил игру в сюжет фильма)