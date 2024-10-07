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Alien: Isolation 2 2028 г.
Экшен, Ужасы, От первого лица, Научная фантастика
7 4 оценки

Это свершилось! Создатели Alien: Isolation подтвердили работу над сиквелом

butcher69
Новости

Игра Alien: Isolation отметила свое 10-летие и в честь этой важной даты режиссер игры, Эл Хоуп, поделился захватывающей новостью: Alien: Isolation получит продолжение, и он вернется к созданию новой истории.

В своем сообщении Хоуп выразил благодарность всем поклонникам за поддержку за последние десять лет и подтвердил, что команда уже работает над продолжением.

Полный текст сообщения Хоупа приведен ниже.

Нашим поклонникам по всему миру. Трудно поверить, что прошло уже 10 лет с тех пор, как мы отправились в путь, выпустив Alien: Isolation. Когда мы начинали разработку Alien: Isolation, у нас был один главный принцип: создать по-настоящему аутентичный опыт, который вернется к истокам франшизы Alien - новую историю, передающую атмосферу и ужас оригинального киношедевра 1979 года. Было просто невероятно наблюдать за тем, как вы увлечены игрой на протяжении многих лет, и видеть, как она охватывает такое количество игроков по всему миру. В 10-ю годовщину мы должны сообщить вам, что услышали ваши сигналы бедствия. Сегодня я рад подтвердить от имени команды, что продолжение Alien: Isolation находится на ранней стадии разработки. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами подробностями, когда будем готовы.

Хотя подробности о проекте пока что остаются в тайне, одно ясно — возвращение к вселенной "Чужих" вызвало большой интерес у фанатов франшизы.

50
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
G-1

Так выпьем же за это!

14
Anno3

Ура ура, надеюсь они смогут сохранить атмосферу той безысходности как было на корабле

11
DorianFox

А вот это уже очень хорошая новость=)

4
Anton Vasiljev

не прошло и 10и лет!) А подождите..

4
AndruhaGruz
3
Пользователь ВКонтакте

Это одобряем!
Игра шикарная, звуковое сопровождение от бога. // Владислав Тишков

3
SOLUS5678

Отличная новость!!!

2
no homo

Отличная новость! Надеюсь к разработке будут причастны все те люди, подарившие нам первую часть!

2
Stasonich_spb

Великолепная новость!!!!!

1
ilyakingcud

1 часть топ?не играл просто

1
mangol335

очень классная

6
Алексей1478

есена, поиграй

0
K0t Felix

Годнячая игра

0
Kaikuttu

Один из редких хорроров, где действительно страшно бегать по кораблю

3
Юркец

если не умеешь кирпичи класть, Alien Isolation тебе поможет в этом обязательно!)

0
erba05

пойду шампанское открою

1
Jeliya Jam

только так же оптимизированный сиквел про то, что случилось с Амандой. Только попробуйте замутить повесточный спинофф про брата-трансгендера, угнетаемого андроидами.

1
IY1982

Да неужели, наконец-то решились, хвала Инженерам!

1
Dgonni_79

Ну наконец то!Ждал,новость отличнейшая!!!!

1
K0t Felix

Ого, выход ещё очень и очень не скоро

0
VIGITAL1

Круто!Жаль что ждать ещё несколько лет.Но лучше поздно чем никогда.

0
rmplaton
"В 10-ю годовщину мы должны сообщить вам, что услышали ваши сигналы бедствия..."
0
Oleg1500jk

Чудненько! Будем ждать.

0
Юркец

Вот это новость, я понимаю. настолько качественно она сделана до мелочей, супер, бомба, пушка!)

0
MagnanimousAgenor

Вот это уважаемая новость!

0
Powerful21

Новость дня! Прекраснейшее событие!

0
pump_plus

После выхода Прометея, вся интрига вселенных чужих угасла. А ведь можно было бы ее сохранять немного расширяя лор от проекта к проекту

-2
Юркец

где промитей, а где игра про чужих, разницу не ощущаешь. ты слил игру в сюжет фильма)

0