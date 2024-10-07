Это свершилось! Создатели Alien: Isolation подтвердили работу над сиквелом

Игра Alien: Isolation отметила свое 10-летие и в честь этой важной даты режиссер игры, Эл Хоуп, поделился захватывающей новостью: Alien: Isolation получит продолжение, и он вернется к созданию новой истории.

В своем сообщении Хоуп выразил благодарность всем поклонникам за поддержку за последние десять лет и подтвердил, что команда уже работает над продолжением.

Полный текст сообщения Хоупа приведен ниже.

Нашим поклонникам по всему миру. Трудно поверить, что прошло уже 10 лет с тех пор, как мы отправились в путь, выпустив Alien: Isolation. Когда мы начинали разработку Alien: Isolation, у нас был один главный принцип: создать по-настоящему аутентичный опыт, который вернется к истокам франшизы Alien - новую историю, передающую атмосферу и ужас оригинального киношедевра 1979 года. Было просто невероятно наблюдать за тем, как вы увлечены игрой на протяжении многих лет, и видеть, как она охватывает такое количество игроков по всему миру. В 10-ю годовщину мы должны сообщить вам, что услышали ваши сигналы бедствия. Сегодня я рад подтвердить от имени команды, что продолжение Alien: Isolation находится на ранней стадии разработки. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами подробностями, когда будем готовы.

Хотя подробности о проекте пока что остаются в тайне, одно ясно — возвращение к вселенной "Чужих" вызвало большой интерес у фанатов франшизы.