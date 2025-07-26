Alien: Rogue Incursion Evolved Edition получила новый геймплейный трейлер

Survios выпустила новый геймплейный трейлер Alien: Rogue Incursion Evolved Edition — переработанной версии хоррор-шутера по вселенной «Чужого», теперь адаптированной для игры без VR. В ролике демонстрируется геймплей в 60 кадрах в секунду, улучшенная графика и напряжённые схватки с ксеноморфами.

Первоначально игра создавалась как VR-эксклюзив, но теперь в неё смогут поиграть и пользователи без гарнитур виртуальной реальности. В Evolved Edition переработано управление, интерфейс и визуальные эффекты, чтобы соответствовать традиционному формату.

Предзаказ уже доступен, а до релиза осталось чуть более двух месяцев.