Alien: Rogue Incursion Evolved Edition получила новый геймплейный трейлер

Survios выпустила новый геймплейный трейлер Alien: Rogue Incursion Evolved Edition — переработанной версии хоррор-шутера по вселенной «Чужого», теперь адаптированной для игры без VR. В ролике демонстрируется геймплей в 60 кадрах в секунду, улучшенная графика и напряжённые схватки с ксеноморфами.
Первоначально игра создавалась как VR-эксклюзив, но теперь в неё смогут поиграть и пользователи без гарнитур виртуальной реальности. В Evolved Edition переработано управление, интерфейс и визуальные эффекты, чтобы соответствовать традиционному формату.
Предзаказ уже доступен, а до релиза осталось чуть более двух месяцев.
на ВР не хайпанули?) сколько игру купило ? Человек 5-10)) хаахахаха
Игра сама по себе оказалась посредственной, забагованой и слабо интерактивной. Так еще в конце оказывается, что будет второй эпизод, хотя позиционировалась при продаже, как завершенный продукт.
Я вообще не понимаю, зачем ее переделывать в "плоский" режим. Она ж станет еще унылей с этого.
купили все у кого есть это:
Ну вот как раз заказал Quest 3 512Gb. Заценим.
Я прошел ее. Честно, вообще не зацепила. Получше Metro, но все равно так себе.
Блэт, помню какая-то игра была от 1-го лица в начале нулевых по чужим... И это очень похоже но на новом движке... А потому выглядит как жалкая пародия. Особенно когда тип уберает носителя и в упоре ведёт огонь по нему с 45-го калибра... Это же смэрт на месте в виду его крови.... Кто счиатет что серия чужих должна идти как серия Дарк Соулс? Не ну серьёзно, допустим тебе на броню\обувь попала кислота, фиг с ними снял. А на ногу уже голую? Там же амба товарисчи!... Был бы кооп продуманный хотя-бы, типо попала кислота на ногу отрезал, товарищь тащит ты отстреливаешься, было бы другое дело а так... Жалкая пародия.
Про игровые условности видимо не слышал?
Во первых это игра, во вторых это будущее, в третьих о чужих ВЮ уже известно, так что могли бы просто добавить специальный спрей, который нейтрализует кислоту и хранится в стандартном наборе аптечек, а травмы полученные от неё можно было бы восстанавливать в мед отсеках, правда всё это глубина проработки игры и мало кто захочет заниматься подобным, игры сейчас делают ради лёгких денег, а не проработанного геймплея.
Выглядит интересно, но едва ли дотянет до уровня "Alien: Isolation"
Где приходится прятаться играя девушкой?
от тебя девушки прячутся или в чём триггер?
Не знаю, почему тебе минусы ставят несправедливо - так-то да, ты прав, это именно та игра, где, играя за девушку (дочь Рипли из фильмов), пытаешься выжить на станции Севастополь. По игре еще, кстати, даже официальную книгу-новеллизацию написали (на ЛитРесе пару лет назад покупал аудиоверсию). Сама игра 2014-го года, а до сих пор и играется очень круто, и выглядит замечательно, получше многих нынешних проектов. Там отличный ретро-футуристический дизайн, как в самом первом фильме (лучшем, по сути, во франшизе). Прям образцовая игра в своем роде, и большая редкость: Alien Isolation делали ребята, которые именно эту игру и хотели сами делать, им самим было интересно это, и даже начали ее делать без одобрения издателя изначально, а потом уже показали наработки и выпросили "добро" на полноценную разработку. В итоге и получилось отлично.
Сейчас взялись за разработку Alien Isolation 2, но там в студии мало кто вообще остался от прежней команды, так что сомнительно, что выйдет что-то на том же уровне. Кто-то из прежней команды разработчиков, кстати, в 20-м году работал над весьма необычной игрой - Observation, в которой прям сильно чувствуется влияние Alien Isolation. Она довольно небольшая, но интересная. С первых минут ощущается нечто схожее с той игрой, и в итоге так и оказалось, что кто-то из разрабов в этой инди-студии и работает. Довольно атмосферная игра, хотя довольно мрачная и в депресняке в нее лучше не играть, чтобы не приуныть еще сильнее)
выглядит не плохо
Это было круто, хочу!
Alien Isolation выглядит бодрее, чем этот кусок .....🤢
Так то хороший ход
Ну хоть в игре протерианца показали.
Так без VR ещё не вышла, вот блин я в шоке 0.0