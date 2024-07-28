Представлен геймплейный трейлер VR-экшена Alien: Rogue Incursion

Студия Survios представила геймплейный трейлер VR-экшена Alien: Rogue Incursion. В роли морпеха Зулы Хендрикс игроки отправятся на заброшенную космическую станцию, где их поджидают знакомые по фильмам ужасы.
Как и в культовой Alien: Isolation, игрокам предстоит напряженно исследовать станцию с детектором движения в руках, стараясь не привлекать внимания смертельно опасных существ. Однако в этот раз героиня будет вооружена, что позволит дать отпор кровожадным инопланетянам.
Alien: Rogue Incursion – это одиночный хоррор, который выйдет на PlayStation VR2, Steam VR и Quest 3. Игрокам предстоит разгадать тайну заброшенной станции, решая головоломки и сражаясь с ксеноморфами. Релиз игры запланирован на этот год.
Сразу видно- хоррор.
Сильная темнокожая женщина сразу всё в одной игре собрано ммм.
Да у ксеноморфов проблема теперь это на них будет охотиться сверх организм.
Уголек) // Andrey Repin
Ммм ниггер // Andrey Repin
Вроде нормально выглядит, если Alien: Isolation держал в напряжении, то тут должно быть реально страшно, из-за полного погружения, только вот на квестах (2,3) всё будет серое, привет LCD, на PSVR2 будет намного лучше погружение.
В изоляции тебя на раз убивали, а тут понимание, что ты можешь завалить ксеноморфов полностью рушит страх. Максимум немного напугать за счёт тупых скримеров. Говорю как человек который в вр проходил isolation.
Ну и рожа , блэт )))))))
огонь а то некоторые воняют что псвр2 никому не нужен
Жаль что нельзя без VR поиграть.