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Alien: Rogue Incursion 4-й квартал 2024 г.
Экшен, Ужасы, От первого лица, Виртуальная реальность
6.8 46 оценок

Представлен геймплейный трейлер VR-экшена Alien: Rogue Incursion

butcher69
Новости

Студия Survios представила геймплейный трейлер VR-экшена Alien: Rogue Incursion. В роли морпеха Зулы Хендрикс игроки отправятся на заброшенную космическую станцию, где их поджидают знакомые по фильмам ужасы.

Как и в культовой Alien: Isolation, игрокам предстоит напряженно исследовать станцию с детектором движения в руках, стараясь не привлекать внимания смертельно опасных существ. Однако в этот раз героиня будет вооружена, что позволит дать отпор кровожадным инопланетянам.

Alien: Rogue Incursion – это одиночный хоррор, который выйдет на PlayStation VR2, Steam VR и Quest 3. Игрокам предстоит разгадать тайну заброшенной станции, решая головоломки и сражаясь с ксеноморфами. Релиз игры запланирован на этот год.

-4
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Avel_N

Сразу видно- хоррор.

6
Вэйнар

Сильная темнокожая женщина сразу всё в одной игре собрано ммм.

5
Roayal cat

Да у ксеноморфов проблема теперь это на них будет охотиться сверх организм.

0
Пользователь ВКонтакте

Уголек) // Andrey Repin

3
Пользователь ВКонтакте

Ммм ниггер // Andrey Repin

1
Ivan Dro

Вроде нормально выглядит, если Alien: Isolation держал в напряжении, то тут должно быть реально страшно, из-за полного погружения, только вот на квестах (2,3) всё будет серое, привет LCD, на PSVR2 будет намного лучше погружение.

1
СнопакДоминатор

В изоляции тебя на раз убивали, а тут понимание, что ты можешь завалить ксеноморфов полностью рушит страх. Максимум немного напугать за счёт тупых скримеров. Говорю как человек который в вр проходил isolation.

0
MNM 1985

Ну и рожа , блэт )))))))

0
ze1n_82

огонь а то некоторые воняют что псвр2 никому не нужен

-1
Jensen

Жаль что нельзя без VR поиграть.

-2