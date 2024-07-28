Представлен геймплейный трейлер VR-экшена Alien: Rogue Incursion

Студия Survios представила геймплейный трейлер VR-экшена Alien: Rogue Incursion. В роли морпеха Зулы Хендрикс игроки отправятся на заброшенную космическую станцию, где их поджидают знакомые по фильмам ужасы.

Как и в культовой Alien: Isolation, игрокам предстоит напряженно исследовать станцию с детектором движения в руках, стараясь не привлекать внимания смертельно опасных существ. Однако в этот раз героиня будет вооружена, что позволит дать отпор кровожадным инопланетянам.

Alien: Rogue Incursion – это одиночный хоррор, который выйдет на PlayStation VR2, Steam VR и Quest 3. Игрокам предстоит разгадать тайну заброшенной станции, решая головоломки и сражаясь с ксеноморфами. Релиз игры запланирован на этот год.