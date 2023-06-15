"Оригинальная история в мире "Чужих"" - Представлен свежий синематик Aliens: Dark Descent ©

В преддверии официального релиза экшен-стратегии Aliens: Dark Descent компания Focus Entertainment обнародовала кинематографический сюжетный трейлер на своем YouTube-канале. Прямо сейчас вы можете ознакомиться с видеороликом, который, к слову, доступен с русскоязычными субтитрами. В нем демонстрируется история, где группа солдат сталкивается с ранее невиданным типом ксеноморфов, к которым еще предстоит подобрать способы уничтожения.

В Aliens: Dark Descent игрокам предстоит столкнуться с легендарными ксеноморфами и совершенно новыми угрозами – и все это в бою в реальном времени. Набирайте колониальных пехотинцев в отряд, снаряжайте их и управляйте созданным отрядом с помощью интуитивно понятного управления – как на геймпаде так и на мыши с клавиатурой. Игрокам придется использовать смекалку, чтобы перемещаться по обширным, персистентным и реагирующим на ваши действия уровням. Главное, помните - что каждая смерть в игре перманентна.

Напомним, что релиз стратегического экшена Aliens: Dark Descent запланирован на 20 июня этого года для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S.