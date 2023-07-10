В Аллодах Онлайн начался праздник демонологов Пандемониум

Поздравляем Демонологов с долгожданным праздником!

С 10 по 17 июля все Еретики, Метаморфы, Каббалисты, Оккультисты и Гомункулы собираются в столицах фракций, чтобы воздать почести темным ритуалам, подарившим им могущество. Вскоре после вторжения демонов на аллодах появились культисты — те, кто приветствовали появление демонов, считая их то заслуженной карой для жителей аллодов, то спасителями, то посланцами сил зла, служба и помощь которым поможет избежать неотвратимой гибели. Однако, совсем иными были демонологи – те, кто решил исследовать демонов и использовать их для укрепления собственного могущества. Со временем, эта группа магов смогла раскрыть многие тайны астральных тварей, и тем самым создала новую магическую дисциплину. Сейчас, отверженные и презираемые, демонологи точно также воюют за Сарнаут, но своими средствами. И день, когда был сделан первый шаг и первые демонологи собрались вместе – они называют Пандемониумом.

В честь праздника Демонологов мы приготовили особые задания. На время проведения события вы сможете получить 3 уникальных задания на каждый из обликов:

В обличии Исполина вам будет необходимо обнять других персонажей, в обличии Искусителя — обольстить, а в обличии Бестии вам придется напугать других игроков.

Выполнив 15 ежедневных заданий, Демонологи получат новый окрас на свои обличия. Начиная с шестого дня праздника, у игроков появится возможность повторно выполнять ежедневные задания за платиновые монеты. Это поможет тем, кто пропустил предыдущие праздничные дни. Игроки, которые уже получили новые окрасы на обличия, могут приобрести непривязанные окрасы у Затейниц за платиновые монеты. Для всех остальных классов мы подготовили специальные поздравительные задания, чтобы Демонологи не забывали о своем празднике.

Награды

Как мы уже писали выше, Демонологам станет доступен новый эксклюзивный окрас «Тьма Нихаза». Станьте самым устрашающим на локации и пусть враги преклонятся перед вами! Те, кто в обличиях не нуждается, могут приобрести предметы «Кровь Демона» и «Демонический кристалл» и стать разными демонами, чтобы не отставать от виновников торжества.

Хотите остаться демоном на подольше? За каждую выпитую «Кровь демона» вы получите один Осколок силы демона. Собрав 150 таких осколков, вы получите постоянную игрушку «Жабрик» и сможете превращаться в коварного демона в любое время. Кстати, будьте аккуратнее, Жабрик может взрываться в самое неподходящее время!

Кроме всего вышеперечисленного в этот праздник можно получить несколько достижений, которые останутся с вами навсегда. Как обычно, узнать подробности о мероприятии можно из встроенного календаря (по умолчанию горячая клавиша — «Н»). Задания и праздничные награды станут доступны для игроков 10 июля.

Поздравляем всех Демонологов и желаем вам приятной игры!