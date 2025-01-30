В "Аллоды онлайн" начался "Боевой поход" на всех серверах

В игре начался «Боевой поход» — специальное событие, в которое вовлекаются все неравнодушные воители Сарнаута!

Боевой поход - внутриигровое событие, доступное для всех игроков, достигших 115 уровня. Выполняя повторяющиеся задания, вы будете получать специальные очки. Набирая их, вы будете повышать уровень «Боевого Похода» и получать различные призы.

Все игроки могут зарабатывать опыт «Боевого похода» и получать обычные награды во время события.

Обладатели билета «Боевого похода» зарабатывают на 20% больше очков за выполнение заданий, а также получают особые ценные награды, костюмы и достигают Личных Целей!

* срок действия подписки будет продлён сразу после приобретения билета

Помимо этого, при достижении 100 уровня «Боевого Похода» они получат 600 кристаллов или малахитов (в зависимости от сервера).

Если вы приобретёте билет Похода до 13 февраля (включительно), то вместе с ним дополнительно получите Костюм стражей Забытого Храма.

Событие продлится до 10 апреля 2025 года.