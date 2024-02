Джоди Комер призналась в большой нелюбви к хоррорам, но ради ремейка Alone in the Dark актриса сделала исключение

Известная британская актриса Джоди Комер, которая сыграла во множестве телевизионных проектах и фильмах, вскоре дебютирует в мире видеоигр. Она предоставила свой голос, внешность и мимику для главной героини ремейка Alone in the Dark — Эмили Хартвуд. На днях актриса призналась, что не является поклонницей игр, тем более жанра хорроров, но история её персонажа заставила Комер сделать исключение.

Джоди Комер в разговоре с журналистами призналась, что в своей работе она избегает хоррора любого вида. По словам актрисы, её очень легко напугать, поэтому большинство проектов этого жанра ей не интересны. Кроме того, у неё не было большого опыта в играх, из-за чего ей было сложно согласиться на участие в ремейке Alone in the Dark.

Мнение актрисы кардинально изменилось, когда она узнала сюжет обновленного издания культовой игры, и разработчики более подробно познакомили её с главной героиней. После детального изучения истории ремейка Джоди Комер все же сделала исключение и согласилась стать частью хоррора. Сейчас актриса вспоминает, что местами её охватывал сильный страх во время игры в некоторых сценах, однако она не жалеет об этом, ведь она осталась полностью удовлетворена работой над игрой.

Напомним, ранее Джоди Комер вместе с Дэвидом Харбором рассказали за кого бы хотели впервые проходить ремейк Alone in the Dark.