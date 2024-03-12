Разработчик объяснил, чем ремейк Alone in the Dark отличается от Silent Hill и Resident Evil

В эпоху возрождения жанра хоррора на выживание, Alone in the Dark возвращается, чтобы вспомнить свои корни и дать новое определение современным стандартам страха. Игра, первоначально дебютировавшая на компьютерах MS-DOS в 1992 году, стала одним из столпов жанра, который в то время еще находился в зачаточном состоянии. Теперь, после многих лет отсутствия, создатели решили вернуть классику к жизни, используя современные технологии и повествование, чтобы доставить уникальные впечатления.
Андреас Шмидекер, продюсер игры, подчеркнул в интервью Game Rant, что, хотя Alone in the Dark все еще сравнивают с такими играми, как Resident Evil или Silent Hill, последняя часть серии сохранит свою «уникальность». Игра будет сосредоточена на классических элементах хоррора на выживание, таких как ужасающие исследования, сложные головоломки, напряженные бои и глубокая история с современным игровым процессом от третьего лица.
Вместо того, чтобы сосредоточиться на «терроре», Alone in the Dark предложит психологический ужас, в котором важные роли играют актеры Дэвид Харбор и Джоди Комер. По словам продюсера, они подарят незабываемые впечатления, связанные с этой историей. Такой подход призван убедить игроков в том, что переживание страха может быть основано на сюжете, а не только на элементах хоррора, известных по серии Resident Evil.
Анонс новой части Alone in the Dark произошел в то время, когда жанр хоррора на выживание переживает ренессанс благодаря обновленным играм, таким как Dead Space и Resident Evil 4. Сможет ли Alone in the Dark снова занять свое место в пантеоне хоррор-игр? Ответ на этот вопрос мы узнаем совсем скоро – 20 марта 2024 года.
Я очень надеюсь что получится.Старые части были очень атмосферные.И тем более еще одна хорошая игра в этом жанре не помешает
Да и одно не мало важное замечание, чтобы в нудистику не скатилась, т.к. многие игры сейчас этим страдают, в том числе и хорроры
Так если я помню Новый Кошмар , и был психолог. триллером в основном. Там и моментов с прям ужасом не было. Там был страх не попасть в темноту, и скорей включить свет. И да не быть , как Сайлент Хил, это звучит, как раз очень глупо. СХ и есть психо-триллер в его чистом исполнении. Разраб не сделай пожалуйста квест с элементами хоррора, в котором будет 90 процентов болтовни..
ну как я понял из статьи, они говорят об Alone in the Dark не о новом кошмаре, а именно о первой игре на MS-DOS, поскольку и ремейк по ней, только тогда странный пример, трилогия хоть и была по своему интересной, но вот даже намёков на ужасы там никаких не было, игра была вообще не страшной, хотя может для тех времён и была, не знаю, мне довелось трилогию впервые пройти только в 2023 году =)
Первая часть оригинальная как раз и была больше квестом, там за всю игру было всего навсего 3-4 сражения, ну плюс минус, это уже во второй и третьей части игру больше увели в сражения, но думаю в ремейке они будут балансировать между квестом и стрельбой, а вот задумка избегать темноты и стараться выйти на свет как было в новом кошмаре довольно хорошая, посмотрим к чему это приведёт, выход вроде уже не за горами.
ого, ты прошел старые части, и как впечатления в целом ? Я проходил новый кошмар на пс1, мое почтение , игра просто супер. Потом 2008г проходил, тоже не плохо, но это больше экшен получился, имхо.
Мне кажется в первых частях больше адвенчура.
Если она получится, как версия 2008 года, то можно сказать, что игра удалась👍
о да, это будет полный успех
глубокая история с современным игровым процессом от третьего лица.
Чивооо .ля, хахаха))). Как у них вообще язык поворачивается говорить слово современный геймплей))), игра будто бы прямиком из 2010г с улучшиной картинкой по типу ремастера.
Ремейки, Ремейки, Ремейки, когда уже закончится это паразитирование и начнут выпускать что-то новое? ((
Сколько её 3 раза вроде переносили, она ещё осенью 2023 должна была выйти
3ю в DOS недавно запустил, на pentium mmx 200)