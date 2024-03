Разработчик объяснил, чем ремейк Alone in the Dark отличается от Silent Hill и Resident Evil

В эпоху возрождения жанра хоррора на выживание, Alone in the Dark возвращается, чтобы вспомнить свои корни и дать новое определение современным стандартам страха. Игра, первоначально дебютировавшая на компьютерах MS-DOS в 1992 году, стала одним из столпов жанра, который в то время еще находился в зачаточном состоянии. Теперь, после многих лет отсутствия, создатели решили вернуть классику к жизни, используя современные технологии и повествование, чтобы доставить уникальные впечатления.

Андреас Шмидекер, продюсер игры, подчеркнул в интервью Game Rant, что, хотя Alone in the Dark все еще сравнивают с такими играми, как Resident Evil или Silent Hill, последняя часть серии сохранит свою «уникальность». Игра будет сосредоточена на классических элементах хоррора на выживание, таких как ужасающие исследования, сложные головоломки, напряженные бои и глубокая история с современным игровым процессом от третьего лица.

Вместо того, чтобы сосредоточиться на «терроре», Alone in the Dark предложит психологический ужас, в котором важные роли играют актеры Дэвид Харбор и Джоди Комер. По словам продюсера, они подарят незабываемые впечатления, связанные с этой историей. Такой подход призван убедить игроков в том, что переживание страха может быть основано на сюжете, а не только на элементах хоррора, известных по серии Resident Evil.

Анонс новой части Alone in the Dark произошел в то время, когда жанр хоррора на выживание переживает ренессанс благодаря обновленным играм, таким как Dead Space и Resident Evil 4. Сможет ли Alone in the Dark снова занять свое место в пантеоне хоррор-игр? Ответ на этот вопрос мы узнаем совсем скоро – 20 марта 2024 года.